Катастрофа B-52 у Каліфорнії: військові повідомили про вісьмох загиблих

Серед загиблих у катастрофі B-52 є військові та співробітники Boeing

Унаслідок катастрофи стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress на авіабазі Едвардс у штаті Каліфорнія загинули всі вісім людей, які перебували на борту літака. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на представників ВПС США, пише «Главком».

За словами заступника командира 412-го випробувального крила полковника Джеймса Гейза, після аналізу відео з місця аварії стало зрозуміло, що шансів вижити в людей на борту не було. «Ми втратили вісьмох чудових американців», – заявив він.

Серед загиблих були військовослужбовці та цивільні підрядники. У компанії Boeing підтвердили, що на борту перебували двоє її співробітників.

Boeing B-52 Stratofortress перебуває на озброєнні ВПС США з 1955 року та є одним із найвідоміших стратегічних бомбардувальників у світі. Літак здатний нести як звичайне, так і ядерне озброєння. Авіабаза Едвардс у Каліфорнії є головним центром випробувань нової авіаційної техніки та озброєння американських Повітряних сил.

Наразі причина катастрофи залишається невідомою. Військові розпочали офіційне розслідування, яке може тривати до шести місяців. Відомо, що літак був залучений до програми випробувань модернізованої радіолокаційної системи.

Експерти не виключають, що аварія могла бути пов'язана з несправністю систем керування польотом, двигуна або нового обладнання, яке проходило тестування.

Катастрофа трапилася о 11:20 за місцевим часом 15 червня 2026 року. Бомбардувальник впав на злітно-посадкову смугу авіабази одразу після відриву від землі. Над місцем аварії здійнявся масивний стовп чорного диму, видний з різних точок бази.