Держдеп США закликав американців не їздити в Китай

У США вважають, що у КНР існує ризик неправомірного затримання американців

Громадянам США слід «переглянути» поїздки до Китаю, оскільки є ризик незаконного затримання, попередив Держдепартамент в оновленій рекомендації щодо подорожей. Про це йдется на сайті утанови.

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«Державний департамент визначив, що у КНР існує ризик неправомірного затримання громадян США урядом країни», – йдеться у рекомендаціях держдепу.

Як пояснив представник Держдепартаменту телеканалу CNN, громадянам США було рекомендовано «переглянути» поїздки до Китаю, оскільки уряд КНР «продовжує практикувати» неправомірне затримання.

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Американо-китайські відносини загострилися після того, як США збили над своєю територією китайський аеростат у лютому 2023 року. Подальше охолодження відносин між двома країнами відбулося після зустрічі в США спікера палати представників американського конгресу Кевіна Маккарті з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

У Вашингтоні вважають, що внаслідок червневого візиту Блінкена до Пекіна сторонам вдалося досягти деякого прогресу у двосторонніх відносинах. Зазначимо, що Блінкен вирушив до Піднебесної, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні. Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити «нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань», включно з вторгненням Росії.

Незабаром, міністр фінансів США Джанет Єллен відвідає Пекін, де обговорить широке коло питань, зокрема новий закон Китаю про шпигунство, який викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Довгоочікувана поїздка Єллен розглядається в руслі зусиль президента Байдена, спрямованих на поглиблення зв'язків між двома найбільшими економіками світу, стабілізацію відносин і мінімізацію ризиків від помилок у разі виникнення розбіжностей.

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Глава мінфіну США планує донести новій економічній команді Китаю позицію США щодо захисту прав людини та інтересів нацбезпеки шляхом цілеспрямованих заходів проти Пекіна. Але водночас сподівається на співпрацю в розв’язанні нагальних проблем, таких як зміна клімату та боргова криза, з якою стикається багато країн.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс розповів, що відмова США від економічних відносин з Китаєм була б нерозважливим кроком з огляду на глибоку взаємозалежність двох країн, водночас Штатам слід диверсифікувати ланцюжки постачань. Про це Бернс сказав під час лекції в англійському місті Оксфорд.Водночас за його словами, в сучасному світі будь-якій країні небезпечно потрапити в залежність від одного постачальника найважливіших технологій і корисних копалин.