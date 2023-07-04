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Держдеп США закликав американців не їздити в Китай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Держдеп США закликав американців не їздити в Китай
США закликали громадян утриматиь від подорожей до Китаю
фото: ілюстративне

У США вважають, що у КНР існує ризик неправомірного затримання американців

Громадянам США слід «переглянути» поїздки до Китаю, оскільки є ризик незаконного затримання, попередив Держдепартамент в оновленій рекомендації щодо подорожей. Про це йдется на сайті утанови. 

«Державний департамент визначив, що у КНР існує ризик неправомірного затримання громадян США урядом країни», – йдеться у рекомендаціях держдепу.

Як пояснив представник Держдепартаменту телеканалу CNN, громадянам США було рекомендовано «переглянути» поїздки до Китаю, оскільки уряд КНР «продовжує практикувати» неправомірне затримання.

Американо-китайські відносини загострилися після того, як США збили над своєю територією китайський аеростат у лютому 2023 року. Подальше охолодження відносин між двома країнами відбулося після зустрічі в США спікера палати представників американського конгресу Кевіна Маккарті з головою тайванської адміністрації Цай Інвень.

У Вашингтоні вважають, що внаслідок червневого візиту Блінкена до Пекіна сторонам вдалося досягти деякого прогресу у двосторонніх відносинах.  Зазначимо, що Блінкен вирушив до  Піднебесної, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні. Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити «нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань», включно з вторгненням Росії.

Незабаром, міністр фінансів США Джанет Єллен відвідає Пекін, де обговорить широке коло питань, зокрема новий закон Китаю про шпигунство, який викликає занепокоєння у Вашингтоні.

Довгоочікувана поїздка Єллен розглядається в руслі зусиль президента Байдена, спрямованих на поглиблення зв'язків між двома найбільшими економіками світу, стабілізацію відносин і мінімізацію ризиків від помилок у разі виникнення розбіжностей.

Глава мінфіну США планує донести новій економічній команді Китаю позицію США щодо захисту прав людини та інтересів нацбезпеки шляхом цілеспрямованих заходів проти Пекіна. Але водночас сподівається на співпрацю в розв’язанні нагальних проблем, таких як зміна клімату та боргова криза, з якою стикається багато країн.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс розповів, що відмова США від економічних відносин з Китаєм була б нерозважливим кроком з огляду на глибоку взаємозалежність двох країн, водночас Штатам слід диверсифікувати ланцюжки постачань. Про це Бернс сказав під час лекції в англійському місті Оксфорд.Водночас за його словами, в сучасному світі будь-якій країні небезпечно потрапити в залежність від одного постачальника найважливіших технологій і корисних копалин.

Читайте також: Пентагон повідомив, чи шпигував китайський аеростат у США
Теги: США Китай криза Пентагон Держдепартамент США

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