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На Кубі стався масштабний блекаут: без світла майже 10 млн людей 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Кубі стався масштабний блекаут: без світла майже 10 млн людей 
Куба переживає енергетичну кризу
фото: Reuters

Причину аварії на національній електромережі поки не встановили

Національна електромережа Куби вийшла з ладу, внаслідок чого без електроенергії залишився майже весь острів із населенням близько 10 млн людей. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Державний оператор електромережі UNE повідомив, що загальнонаціональне відключення сталося в понеділок опівдні. Наразі фахівці з'ясовують причину аварії.

За інформацією агентства, ще до повного колапсу енергосистеми майже дві третини Куби вже залишалися без електропостачання через хронічний дефіцит електроенергії. Reuters зазначає, що країна вже кілька місяців потерпає від тривалих відключень світла. Причинами називають зношену енергетичну інфраструктуру та нестачу палива.

Загальнонаціональний блекаут став черговим ударом для кубинців, які на тлі економічної кризи регулярно стикаються з багатогодинними, а іноді й багатоденними відключеннями електроенергії, особливо в умовах літньої спеки.

Нагадаємо, президент Мігель Діас-Канель заявив, що на Кубі планують запровадити пакет економічних реформ, спрямованих на залучення нових інвестицій та децентралізацію окремих сфер управління державою. 

Як відомо, Пентагон завершив кількамісячну підготовку з розгортання військ та озброєння, необхідних для потенційного військового нападу на Кубу. 

Наразі для початку операції військовому командуванню бракує лише остаточного наказу від президента Дональда Трампа. Рішення про перехід до військового планування було ухвалене після того, як тривалий економічний та політичний тиск не зміг призвести до повалення комуністичного уряду в Гавані. Завдяки значній військово-морській присутності в регіоні – найбільшій для США у світі за винятком Близького Сходу – американські сили здатні перейти до дій негайно.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані.

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Теги: блекаут Куба

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