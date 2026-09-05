Швейцарський музей потрапив у скандал через карту з «російським» Кримом

Помилку виявлено на двох інтерактивних картах виставки, присвяченої астрономічній обсерваторії

Музей мистецтва та історії швейцарського міста Невшатель представив дві інтерактивні карти, на яких тимчасово окупований Крим позначено частиною Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис сходознавця Михайла Якубовича у Facebook.

Йдеться про виставку «À la poursuite du temps» («У гонитві за часом»), присвячену місцевій астрономічній обсерваторії та історії науки. Як зазначив Якубович, експозиція на перший погляд є цілком аполітичною. «Але ось на двох інтерактивних картах бачимо неприємний сюрприз: Крим чітко позначено частиною Росії», – написав сходознавець.

За його словами, йдеться про карти, на яких представлені країни, що мають атомні годинники або інше високоточне обладнання.

Одна з карт, які демонструються відвідувачам музею фото: Михайло Якубович

Якубович уже звернувся з листом до дирекції музею з приводу некоректного позначення Криму, однак на момент публікації допису відповіді ще не отримав. «Ось такий «нейтралітет» виходить, з проросійським нахилом», – зауважив він.

Сходознавець також висловив сподівання, що на ситуацію зверне увагу посольство України у Швейцарії. За його словами, це особливо важливо з огляду на те, що відповідно до виставкового плану експозиція має залишатися в музеї до 2027 року.

Нагадаємо, у червні 2025 року в Женеві під час заходу в межах міжнародної зустрічі з питань протимінної діяльності в одній із презентацій Крим та Севастополь також було позначено частиною Росії. Після реакції української делегації організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму сайті та запевнила, що вживатиме заходів, аби подібне не повторювалося.