Вибух біля будівлі ТЦК у Павлограді: з'явилися нові деталі

Внаслідок вибуху постраждав чоловік

Сьогодні ввечері біля будівлі Павлоградського РТЦК та СП стався вибух невстановленого предмета. Внаслідок чого поранення отримав чоловік. Стан постраждалого легкий. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що наразі на місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини інциденту.

«Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей. Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково», – йдеться у заяві Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40. У поліції зазначили, що наразі проводять слідчі дії.

Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

До слова, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).