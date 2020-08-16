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    У світі

    Над посольством Білорусі в Швеції підняли національний біло-червоно-білий прапор

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    Національний прапор Білорусі з’явився поряд з офіційним 

    Національний прапор Білорусі з’явився поряд з офіційним червоно-зеленим білоруським державним прапором

    Ранком неділі, 16 серпня 2020 року, посольство Республіки Білорусь у Королівстві Швеція підняло біло-червоно-білий стяг

    Повідомляє телеграм-канал «Баста!».

    Як видно на світлині, національний прапор Білорусі з’явився поряд з офіційним поки що червоно-зеленим білоруським державним прапором.

    Білоруський біло-червоно-білий прапор втратив статус державного 1995 року, після приходу до влади президента Олександра Лукашенка. Політологи вважають, що це було зроблено на догоду Москві.
    Тоді білоруська влада повернула червоно-зелене знамено вже не існуючої Білоруської РСР, а біло-червоно-білий прапор, під яким білоруси воювали з Росією у Першій та Другій світовій війнах було названо «націоналістичним» й де-факто заборонено.
    В сучасній Білорусі того, хто публічно демонструє біло-червоно-білий прапор у громадських місцях, правоохоронці притягують до юриличної відповідальності. Під час нинішніх масових протестів його обрано головним символом опозиції, які встановлюється на підприємствах, установах і організаціях, що переходять на бік революціонерів.

    Нагадаємо, Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва

    Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

    Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

    До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

    Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

    Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

    Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

    Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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    Швеція Білорусь прапор посольство
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