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Найманці з батальйону «Шторм Z» звинуватили Пригожина у зраді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Найманці з батальйону «Шторм Z» звинуватили Пригожина у зраді
Найманці заявили, що Пригожин підставив людей, які йому повірили
фото: скріншот із відео

Бойовики, які напередодні, 24 червня, підтримали «бунт» Пригожина, залишилися незадоволені його результатами

Найманці з батальйону «Шторм Z» після заколоту ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгнена Пригожина заявили, що він підставив людей, які йому повірили. Про це йдеться у відеозверненні колишніх в'язнів.

«Ти, виходить, нелюд, шістюга, більше тебе ніяк назвати не можна. Якщо це не так, вийди, покажися», – зазначили вони.

Бойовики, які напередодні, 24 червня, підтримали «бунт» Пригожина, залишилися незадоволені його результатами, а саме тим, що ватажок розвернув свої колони, які рухалися на Москву, та відправив «вагнерівців» до польових таборів згідно з планом.

«А чого ти, кажуть, кудись злився?.. Фуфло пацанам прогнав... Весь «Шторм Z» за тебе був готовий горою йти. І не лише «Шторм Z». І твої пацани. А ти кудись зрулив... нас тут командири гноблять. Так взагалі не робиться», – поскаржилися найманці.

Нагадаємо, «розвороту» Пригожина від Москви начебто передували перемовини із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

«Жень, ти підставив нас. Гарно базарив... Ми виявили тобі підтримку. А зараз що?..», – задаються питанням найманці.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер». 

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).

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