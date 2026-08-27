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У Вроцлаві депутати міськради ухвалили резолюцію проти нападів на українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вроцлаві депутати міськради ухвалили резолюцію проти нападів на українців
Обговорення було закрито, не всі депутати мали можливість висловитися
фото: Onet (ілюстративне)

За резолюцію проголосували 24 депутати

У Вроцлаві депутати міської ради ухвалили резолюцію проти насильства на національному ґрунті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Ініціатором ухвалення документа виступила фракція «Ліві уперед». Проєкт містив протест проти висхідної хвилі «агресії, ненависті та насильства за національною ознакою», і було окремо наголошено, що депутати виступають проти «будь-якого насильства, незалежно від національності злочинця чи жертви». 

У проєкті резолюції згадувалися події з Вроцлава, зокрема напад трьох чоловіків на українську пару, жорстокий напад українця з ножем на польку, але під час дебатів також згадувалося про нещодавній напад з пляшкою на білоруського таксиста.

Обговорення було закрито, не всі депутати мали можливість висловитися. Рада ухвалила резолюцію, за неї проголосували 24 депутати.

Нагадаємо, нещодавно у Бидгощі чоловік та жінка напали на 14-річну українку та її 12-річного брата через те, що діти розмовляли українською мовою. Нападники погрожували дітям, викрутили руку дівчинці, а також зламали іграшковий дрон.

На інцидент відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він назвав напади на українських дітей «антипольською діяльністю» та закликав нападників добровільно звернутися до поліції.

Раніше у Польщі створили спеціальні групи прокурорів для розслідування злочинів на ґрунті національної ненависті, зокрема нападів на громадян України. 

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Теги: Польща українці за кордоном

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