У одній із країн ЄС виявлено небезпечну рибу

Біля берегів Фінляндії виявили вид риби, здатний кусати людей

У Балтійському морі біля берегів міста Турку у Фінляндії було виявлено небезпечний вид риб, що здатний кусати людей. Про це пише місцеве видання YLE.

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Журналісти пишуть, що йдеться про сонячний окунь (Centrarchus macropterus). За словами представника Фінської асоціації рибалок-фрілансерів Юха Ояхар'ю, цей вид агресивно захищає місця свого нересту.

«Ця риба робить нерестові ями, які агресивно захищає. Якщо біля місця нересту трапиться людина, то ця риба неодмінно її вкусить. На щастя, у окуня немає великих зубів, але він може добряче «ущипнути» і залишити великий синець на згадку», – зазначив експерт, додавши, що довжина якого цього виду риб становить близько 15 сантиметрів.

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За словами Ояхар'ю, останнім часом у Фінляндії з'явилося кілька іноземних видів риб. На його думку, це не може бути випадковістю. Фахіець не виключає, що іноземні види риб також можуть потрапляти до Фінляндії випадково з баластною водою суден.

Видання YLE також звернуло увагу, що цей інвазивний вид становить загрозу для місцевих видів, як рослин, так і риб, оскільки захоплює життєвий простір. «Сонячний окунь їсть усе, що йому трапляється на на очі», – зазначив Ояхар'ю.

Нагадаємо, нещодавно акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Як зазначають ЗМІ, інцидент стався біля пляжу одного з готелів. Дівчина змогла врятуватися, на відміну від її супутника. Останні пару днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни.