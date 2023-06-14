Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У одній із країн ЄС виявлено небезпечну рибу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У одній із країн ЄС виявлено небезпечну рибу
Риба, виявлена у Фінляндії, має розмір лише 15 сантиметрів
фото: Lauri Urho / MMM

Біля берегів Фінляндії виявили вид риби, здатний кусати людей

У Балтійському морі біля берегів міста Турку у Фінляндії було виявлено небезпечний вид риб, що здатний кусати людей. Про це пише місцеве видання YLE.

Журналісти пишуть, що йдеться про сонячний окунь (Centrarchus macropterus). За словами представника Фінської асоціації рибалок-фрілансерів Юха Ояхар'ю, цей вид агресивно захищає місця свого нересту.

«Ця риба робить нерестові ями, які агресивно захищає. Якщо біля місця нересту трапиться людина, то ця риба неодмінно її вкусить. На щастя, у окуня немає великих зубів, але він може добряче «ущипнути» і залишити великий синець на згадку», – зазначив експерт, додавши, що довжина якого цього виду риб становить близько 15 сантиметрів.

За словами Ояхар'ю, останнім часом у Фінляндії з'явилося кілька іноземних видів риб. На його думку, це не може бути випадковістю. Фахіець не виключає, що іноземні види риб також можуть потрапляти до Фінляндії випадково з баластною водою суден. 

Видання YLE також звернуло увагу, що цей інвазивний вид становить загрозу для місцевих видів, як рослин, так і риб, оскільки захоплює життєвий простір. «Сонячний окунь їсть усе, що йому трапляється на на очі», – зазначив Ояхар'ю. 

Нагадаємо, нещодавно акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Як зазначають ЗМІ, інцидент стався біля пляжу одного з готелів. Дівчина змогла врятуватися, на відміну від її супутника. Останні пару днів туристи помічали плавці неподалік берегової лінії – проте співробітники готелю переконували всіх, що плавають дельфіни.

Читайте також: На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

 

Теги: Фінляндія рибальство риба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швеція все ще сподівається вступити в НАТО до липня
Швеція сподівається на вступ в НАТО до липневого саміту у Вільнюсі – ЗМІ
27 травня, 02:08
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто
Глава МЗС Фінляндії балотуватиметься на пост президента
9 червня, 08:04
Фінські інструктори не тільки дають корисні навички українцям, а й працюють волонтерами
Україна залучила фінських військових інструкторів. Чому у них можна навчитися
15 травня, 22:32
Володимир Путін та Аркадій Ротенберг
Фінляндія заморозила гроші путінського олігарха
18 травня, 02:54
Метою навчань є зміцнення національної оборони країн-учасниць та вивчення спільної взаємодії
Поруч із кордоном РФ пройдуть військові навчання за участі 14 країн
17 травня, 04:53
Між Росією та Фінляндією загострились дипломатичні стосунки
Дипломатичний скандал: Кремль заморозив рахунки фінської амбасади, фіни обурились
18 травня, 21:36
Чоловік не сподівався на такий щедрий улов
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
3 червня, 18:56
Фінляндія надасть допомогу постраждалим в Україні
Фінляндія визначилася, яку допомогу відправить постраждалим від підриву ГЕС
9 червня, 21:24
Каховське водосховище після підриву ГЕС
Через підрив ГЕС може виникнути смертельне захворювання. Держспоживслужба звернулась до українців
12 червня, 15:21

Соціум

Європа та Велика Британія запроваджують плату за в’їзд на їхні території
Європа та Велика Британія запроваджують плату за в’їзд на їхні території
Пакистан збирається переселити 100 тис. людей, і все через одну причину
Пакистан збирається переселити 100 тис. людей, і все через одну причину
У одній із країн ЄС виявлено небезпечну рибу
У одній із країн ЄС виявлено небезпечну рибу
У Франції викрито масштабну російську кампанію з дезінформації
У Франції викрито масштабну російську кампанію з дезінформації
Штучний інтелект «дописав» рядки останньої пісні всесвітньо відомого гурту
Штучний інтелект «дописав» рядки останньої пісні всесвітньо відомого гурту
Розгорається конфлікт? Путін образив Шойгу одним рухом (відео)
Розгорається конфлікт? Путін образив Шойгу одним рухом (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
21K
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
19K
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
17K
Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)
11K
«Росія не винна в теракті на ГЕС». Путін відзначився новими цинічними заявами
11K
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту