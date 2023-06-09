Глава МЗС Фінляндії балотуватиметься на пост президента

Перший тур президентських виборів пройде 28 січня 2024 року

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що братиме участь у виборах президента, які відбудуться у 2024 році.

Про це повідомляє Yle.

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Хаавісто сказав на пресконференції, що погодився на пропозицію виборчого об'єднання висунути свою кандидатуру на участь у президентських виборах наступного року.

Відповідно до законодавства Фінляндії, для формування виборчого об'єднання потрібна підтримка щонайменше 20 тисяч виборців.

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65-річний Пекка Хаавісто обіймає посаду міністра закордонних справ з літа 2019 року. Він уже висував свою кандидатуру на президентських виборах 2012-го і 2018 року.

На виборах взимку 2012 року Хаавісто посів друге місце, поступившись Саулі Ніїністе. У другому турі він набрав понад мільйон голосів.

У президентських перегонах 2018 Ніїністе впевнено лідирував, проте Хаавісто знову посів друге місце.

На пресконференції Хаавісто наголосив на важливості спільної роботи президента та уряду у питаннях зовнішньої та безпекової політики. За його словами, варто обміркувати вплив членства в НАТО на президентські обов’язки.