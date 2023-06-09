Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС Фінляндії балотуватиметься на пост президента

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Фінляндії балотуватиметься на пост президента
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто
фото з відкритих джерел

Перший тур президентських виборів пройде 28 січня 2024 року

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що братиме участь у виборах президента, які відбудуться у 2024 році.
Про це повідомляє Yle.

Хаавісто сказав на пресконференції, що погодився на пропозицію виборчого об'єднання висунути свою кандидатуру на участь у президентських виборах наступного року.

Відповідно до законодавства Фінляндії, для формування виборчого об'єднання потрібна підтримка щонайменше 20 тисяч виборців.

65-річний Пекка Хаавісто обіймає посаду міністра закордонних справ з літа 2019 року. Він уже висував свою кандидатуру на президентських виборах 2012-го і 2018 року.

На виборах взимку 2012 року Хаавісто посів друге місце, поступившись Саулі Ніїністе. У другому турі він набрав понад мільйон голосів.

У президентських перегонах 2018 Ніїністе впевнено лідирував, проте Хаавісто знову посів друге місце.

На пресконференції Хаавісто наголосив на важливості спільної роботи президента та уряду у питаннях зовнішньої та безпекової політики. За його словами, варто обміркувати вплив членства в НАТО на президентські обов’язки.

Читайте також: Рон ДеСантіс балотується в президенти США. Чому це важливо для України
Теги: Фінляндія вибори президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільші політичні групи в парламенті Болгарії – ГЄРБ-СДС та «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія»
Болгарія отримала постійний уряд
6 червня, 18:35
Грузія отримала шквал критики від послів європейських країн
Європейські дипломати висловили демарш Грузії через відновлення авіасполучення до Росії
30 травня, 06:39
прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо і президент Франції Еммануель Макрон
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
23 травня, 02:37
Володимир Зеленський поінформував Джастіна Трюдо про ситуацію на фронті
Канада готова навчати українських пілотів на сучасних винищувачах
21 травня, 10:34
Анонс другого сезону серіалу «Слуга народу». Ця політична кінокомедія відкрила шлях у політику нинішньому главі держави
«Слуга народу» йде на пенсію. Нова партія Зеленського вже створена? Внутрішня політика
20 травня, 08:00
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Німеччини Берліну
Зеленський відповів, чи атакує Україна територію РФ
14 травня, 15:57
Зеленський назвав цей візит до Італії важливим для перемоги України
Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі (відео)
13 травня, 13:49
У Великій Британії міркують над українським контрнаступом
«Це не голлівудський фільм»: голова МЗС Великої Британії уявив контрнаступ ЗСУ
9 травня, 22:07
Президент РФ вчергове заявив нісенітниці
Промова Путіна на параді у Москві: головні тези (відео)
9 травня, 10:24

Політика

Глава МЗС Фінляндії балотуватиметься на пост президента
Глава МЗС Фінляндії балотуватиметься на пост президента
Лукашенко знову летить до Путіна
Лукашенко знову летить до Путіна
Трампу висунуто сім звинувачень у справі про секретні документи
Трампу висунуто сім звинувачень у справі про секретні документи
Британія розширила санкції проти Білорусі
Британія розширила санкції проти Білорусі
США назвали втрати Росії за останні пів року війни
США назвали втрати Росії за останні пів року війни
Швейцарський парламент заблокував €5 млрд гуманітарної допомоги для України
Швейцарський парламент заблокував €5 млрд гуманітарної допомоги для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
13K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
13K
Цивільні та військові. Українці мають вирішити серйозну проблему
12K
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
9282
Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу
7387
Україна розпочала контрнаступ – The Washington Post

Новини

Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Сьогодні, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Сьогодні, 06:02
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Сьогодні, 05:44
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
Сьогодні, 04:25
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту