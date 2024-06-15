Росіяни заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у Ростовській області: деталі

Цієї ночі вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського

Під атакою міг бути «Комбінат «Каменський», який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств

У Ростовській області РФ другу ніч поспіль працюють сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв та Astra.

Цієї ночі вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського.

За словами російського чиновника, під час відбиття атаки дронів нібито було збито «кілька БПЛА». А сталося це близько 04:00 за місцевим часом: «Уламки дронів впали на територію проммайданчика».

Губернатор додав, що попередньо «у нежитловій будові пошкоджено скління», і що нібито ніхто не постраждав. Водночас у мережі були оприлюднені кадри, на яких, ймовірно, показаний момент, як один із безпілотників пролітає над містом Каменськ-Шахтинський.

Варто зазначити, що у місті Каменськ-Шахтинський розташоване підприємство «Комбінат «Каменський», який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств.

На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ ще від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.

До слова, Каменськ-Шахтинський був під атакою безпілотників у січні: тоді там вирувала масштабна пожежа.

Нагадаємо, у Морозовську Ростовської області РФ минулої ночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Згодом стало відомо, що у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.