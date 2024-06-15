Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у Ростовській області: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росіяни заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у Ростовській області: деталі
Цієї ночі вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під атакою міг бути «Комбінат «Каменський», який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств

У Ростовській області РФ другу ніч поспіль працюють сили та засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв та Astra.

Цієї ночі вибухи було чути в районі Кам'янська-Шахтинського.

За словами російського чиновника, під час відбиття атаки дронів нібито було збито «кілька БПЛА». А сталося це близько 04:00 за місцевим часом: «Уламки дронів впали на територію проммайданчика».

Губернатор додав, що попередньо «у нежитловій будові пошкоджено скління», і що нібито ніхто не постраждав. Водночас у мережі були оприлюднені кадри, на яких, ймовірно, показаний момент, як один із безпілотників пролітає над містом Каменськ-Шахтинський.

Варто зазначити, що у місті Каменськ-Шахтинський розташоване підприємство «Комбінат «Каменський», який називають одним з найбільших в цьому регіоні РФ хімічних підприємств.

На цьому комбінаті, за оприлюдненими раніше в ЗМІ даними ЦРУ ще від 2011 року, було виробництво композитного палива для ракетних двигунів для балістичних ракет на твердому паливі РТ-2, та розміщення випробувальних установок.

До слова, Каменськ-Шахтинський був під атакою безпілотників у січні: тоді там вирувала масштабна пожежа.

Нагадаємо, у Морозовську Ростовської області РФ минулої ночі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про пожежу, яка сталася після вибухів. Губернатор Ростовської області вже відреагував на вибухи. За його словами, в області «відбили масову атаку БПЛА»: «Дрони знищені у районі кількох населених пунктів регіону. За попередніми даними, жертв немає. Наслідки на землі уточнюються».

Згодом стало відомо, що у ніч на 14 червня безпілотники масово атакували Ростовську область Росії. Безпілотники пошкодили російський аеродром. На опублікованих знімках видно сліди від пожежі та розбитий ангар.

Читайте також:

Теги: пожежа аеродром

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформації про причини інциденту в Чехії наразі немає
Пожежа на НПЗ У Ростовській області, у Чехії зіткнулися потяги: головне за ніч
6 червня, 06:00
Наразі фахівці займаються ліквідацією пожежі
26 тис. росіян залишилися без світла: у Новоросійську горить підстанція (відео)
18 травня, 10:41
Під Джанкоєм та у Севастополі чули потужні вибухи, оголошена повітряна тривога
У Криму оголошено тривогу. Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі (оновлено)
15 травня, 23:23
Харків перебуває під ударом ворожих безпілотників
Харків атакували «Шахедами», у місті лунали вибухи
17 травня, 00:05
У ніч на 18 травня російські загарбники атакували дронами п’ять областей України. Захисники неба знищили всі ворожі цілі
Росія вночі атакувала два обʼєкти енергетичної інфраструктури: деталі
18 травня, 09:18
На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери
Атака на Харків: влада повідомила про наслідки
21 травня, 03:40
Загасити склад поки що не вдається
Під Москвою палає пасажирський потяг (відео)
22 травня, 16:29
Навколо Сєвєродонецька тривають лісові пожежі
Вогонь перекидається на населені пункти: навколо Сєверодонецька палають ліси (відео)
28 травня, 09:43
Пожежа у Броварському районі, 9 червня 2024 р.
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото)
9 червня, 13:10

Соціум

Росіяни заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у Ростовській області: деталі
Росіяни заявили про атаку безпілотників та роботу ППО у Ростовській області: деталі
Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ
Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ
Допомога українським біженцям: Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси
Допомога українським біженцям: Нідерланди виділять додаткові €10 млн на мовні курси
Роботу аеропорту в Ризі було зупинено через невстановлений літальний об’єкт
Роботу аеропорту в Ризі було зупинено через невстановлений літальний об’єкт
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
В Румунії літак здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу
В Румунії літак здійснив екстрену посадку через повідомлення про бомбу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Чехія визначилась із майбутнім для українських біженців: є два варіанти
35K
Множинне громадянство: куди зникла ідея президента?
26K
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
16K
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
7532
«Це буде більш справедливо». Влада змінить систему відключень світла
5354
Плани НАТО щодо нових баз в Європі викликали істерику Орбана

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua