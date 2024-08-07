Німеччина шукає шляхи залучення українських студентів-медиків

Однак ця зміна не стосується лікарів, які вже здобули повну освіту

Згідно з інформацією МОЗ, федеральний уряд працює над законодавчою поправкою, яка дозволить українським медикам, які не завершили освіту, продовжити навчання в Німеччині

Німецький уряд розглядає можливість внесення змін до законодавства, щоб полегшити українським студентам-медикам продовження навчання та отримання ліцензії на роботу лікарями у ФРН. Про це повідомляє видання Zeit з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Німеччини.

Законодавча поправка дозволить українським студентам, які не завершили медичну освіту в Україні через війну, продовжити навчання у Німеччині. Міністерство охорони здоров'я підкреслює, що для видачі професійних ліцензій лікарям не потрібні додаткові зміни на федеральному рівні.

Ініціатива уряду є відповіддю на проблему, з якою зіткнулися понад 1400 українських лікарів, які переїхали до Німеччини після початку повномасштабної війни. Вони все ще чекають на отримання ліцензії, необхідної для початку роботи.

За даними газети Welt am Sonntag, з лютого 2022 року лише 187 заявок українських лікарів на отримання ліцензії було схвалено, тоді як 1402 заявки все ще розглядаються. Тривалий процес отримання ліцензії є типовим не лише для українських медиків, але й для лікарів з інших країн, що не входять до ЄС.

Очікується, що запропоновані зміни сприятимуть швидшій інтеграції українських студентів-медиків та лікарів у німецьку систему охорони здоров'я, що є важливим кроком у підтримці українських біженців та зміцненні медичної галузі Німеччини.

До слова, за п'ять-вісім років збройні сили РФ будуть оснащені матеріалами та особовим складом, що зробить можливим наступ на НАТО. Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр.Генерал додав, що потрібно готуватися до нападу РФ у найближчі роки.