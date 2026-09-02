Вибух на вокзалі в Німеччині: серед постраждалих двоє українців

Пізніше біля головного входу до вокзалу також виявили другий підозрілий предмет

Інцидент стався вранці на Центральному вокзалі Аугсбурга. Через роботу правоохоронців рух потягів тимчасово призупиняли.

Вранці 2 вересня на Центральному вокзалі Аугсбурга у Німеччині стався вибух. Унаслідок інциденту постраждали двоє громадян України – 17-річна дівчина та 18-річний хлопець. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За даними поліції, молоді українці випадково опинилися поблизу місця вибуху. Обоє дістали легкі травми. Вибухова хвиля також пошкодила вікна в районі вокзалу. Вибух стався близько 3:15 ночі у проході неподалік вокзалу. За попередньою інформацією німецьких медіа, міг здетонувати предмет, схожий на ручну гранату. Правоохоронці обстежували територію, щоб встановити точні обставини події.

Пізніше біля головного входу до вокзалу також виявили другий підозрілий предмет, який не вибухнув. До місця події залучили фахівців вибухотехнічної служби Баварського земельного управління кримінальної поліції.

Через слідчі дії Центральний вокзал Аугсбурга тимчасово закрили, а рух потягів у районі зупиняли. Обмеження також торкнулися автомобільного та громадського транспорту поблизу вокзалу. Наразі правоохоронці встановлюють, за яких обставин на вокзалі опинився вибухонебезпечний предмет. За даними німецьких ЗМІ, слідство також розглядає можливий зв’язок інциденту з організованою злочинністю, однак остаточних висновків поки немає.

Інцидент стався на тлі загострення відносин між Німеччиною та Росією. Напередодні Берлін звинуватив Москву у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига/Галле. Росія відкинула ці звинувачення та пригрозила Німеччині відповіддю. Водночас доказів зв’язку між вибухом в Аугсбурзі та погрозами Росії наразі немає.