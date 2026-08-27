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Європі бракує ракет Patriot для захисту від російської балістики – AP

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Європі бракує ракет Patriot для захисту від російської балістики – AP
Сили НАТО можуть мати лише «дуже обмежені» можливості для відбиття атаки Росії
колаж: glavcom.ua

Запаси американських ракет-перехоплювачів у Європі впали до критичного рівня через їхнє використання на Близькому Сході

У Європі виникла критична нестача ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot, які є одним із ключових засобів захисту від російських балістичних ракет. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американського посадовця у сфері оборони в Європі та представника НАТО, пише «Главком».

За словами американського чиновника, ситуація із запасами Patriot є «надкритичною». Європейські сили США наразі не мають достатньої кількості перехоплювачів, щоб протистояти тривалій балістичній атаці.

Найбільше занепокоєння викликає саме дефіцит ракет, здатних збивати високошвидкісні балістичні цілі. У разі масштабного російського удару по військових об'єктах або критичній інфраструктурі європейські сили НАТО можуть мати лише «дуже обмежені» можливості для відбиття атаки.

За інформацією AP, основною причиною скорочення запасів стала війна з Іраном. Значну частину американських запасів ракет-перехоплювачів, які раніше перебували в Європі, перекинули на Близький Схід для захисту американських та союзних сил від іранських ракет і безпілотників. Частина цих боєприпасів уже була використана.

Проблема особливо важлива для України, яка також відчуває гостру нестачу ракет для Patriot на тлі регулярних російських ударів балістичними ракетами. Українські системи Patriot залишаються одним із небагатьох засобів, здатних ефективно протидіяти таким цілям.

Водночас у НАТО заперечують, що Альянс залишився без можливостей для протиповітряної оборони. Однак співрозмовники AP підтверджують, що саме запас ракет-перехоплювачів Patriot у Європі є одним із найбільш проблемних місць.

Ситуація виникла на тлі посилення уваги НАТО до потенційної загрози з боку Росії. Європейські та натовські посадовці вважають, що Москва потенційно може бути готовою до нападу на країни Альянсу ближче до 2030 року. Очікується, що до того часу виробництво ракет Patriot зросте, а запаси в Європі відновляться.

Водночас американські та європейські посадовці не вважають, що Росія готується до неминучого нападу на НАТО. Крім того, нинішня війна проти України продовжує виснажувати російські військові ресурси, що також може обмежувати здатність Москви вести масштабну повітряну кампанію проти Європи.

Паралельно США та союзники працюють над нарощуванням виробництва ракет-перехоплювачів. У Європі також планують розширити власні виробничі можливості, однак збільшення випуску боєприпасів потребує часу. Нагадаємо, що Україна отримала додаткову партію ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Проте цього може бути недостатньо в разі нових масованих атак. 

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Теги: Європа балістичні ракети Patriot

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