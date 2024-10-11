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Придністров'я збирається провести референдум про ставлення до Євросоюзу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Придністров'я збирається провести референдум про ставлення до Євросоюзу
Кишинів заявляє, що Тирасполь створює додаткові перешкоди для доступу представників політичних партій, журналістів і діячів культури з правого берега Дністра
фото з відкритих джерел

Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі

Придністровський регіон Молдови хоче провести свій референдум на тему ставлення до Європейського Союзу. Про це повідомляє NewsMaker.

Тирасполь звинуватив Кишинів у небажанні враховувати голоси жителів придністровського регіону на конституційному референдумі про вступ країни до Євросоюзу.

«У зв'язку з планами Республіки Молдови проігнорувати позицію придністровського народу, навіть не спробувавши запропонувати відкрити дільниці для голосування на території Придністров'я, наголошуємо, що для отримання реальної думки всіх придністровців вважаємо цілком можливим проведення референдуму щодо ставлення до Євросоюзу на своїй території», – йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства невизнаного Придністров'я.

У заяві йдеться про те, що голосування може відбутися на основі домовленостей сторін, за участю міжнародних спостерігачів і «за готовності світової спільноти враховувати думку населення Придністров'я».

У відповідь Бюро реінтеграції заявило, що всіх громадян Молдови, незалежно від місця проживання, чекають на президентських виборах і референдумі 20 жовтня. Бюро реінтеграції вважає, що заява так званого зовнішньополітичного відомства невизнаного Придністров'я – це «маніпуляція, найімовірніше, виконана за вказівкою зовнішніх сил». 

Своєю чергою Кишинів заявляє, що останнім часом Тирасполь створює додаткові перешкоди для доступу представників політичних партій, журналістів і діячів культури з правого берега Дністра.

Нагадаємо, у Молдові обговорюють деталі нібито плану влади реінтегрувати Придністровський регіон до 2038 року за прикладом Німеччини, що був опублікований виданням El Pais. За даними газети, план на замовлення офіційного Кишинева нібито підготувало консалтингове агентство, а дотепер про існування цього плану у Молдові нічого не було відомо.

Зазначимо, що на непідконтрольній молдовській території залишається значна кількість військових РФ, і не тільки у складі оперативної групи російських військ (ОГРВ): з російських військових також сформовано так звану миротворчу місію, і вони є у складі так званих збройних сил Придністров’я, в лавах яких хоч і значаться місцеві чоловіки, однак керівництво здійснюють силовики збройних сил РФ.

Як офіційно заявляє Москва, оперативна група російських військ, а це близько 1500 осіб, охороняє склади боєприпасів у селищі Ковбасна, що за кілька кілометрів від кордону з Україною. Там зберігаються старі боєприпаси ще з часів СРСР. Цей контингент давно мав покинути територію Молдови (до 2003 року, відповідно до Стамбульського саміту ОБСЄ у 1999 році, а також згідно з резолюцією ООН 2018 року), але Росія не поспішає його виводити.

Як повідомлялося, Україна не бачить можливим продовження перемовин з питань придністровського врегулювання у форматі, де залучена Росія.

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Теги: Молдова Придністров'я референдум Європейський союз

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