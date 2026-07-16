Окупований Шахтарськ атакували дрони (фото, відео)

Після удару в районі Шахтарська виникла пожежа

У ніч на 16 липня під удар потрапив тимчасово окупований Шахтарськ Донецької області.

За попередніми даними, було атаковано залізничну інфраструктуру. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та очевидці, які також оприлюднили фото та відео з місця події, пише «Главком».

Крім Шахтарська, про вибухи повідомляли й жителі окупованого Чистякового (колишній Торез).

Як свідчать опубліковані кадри, після удару в районі Шахтарська виникла пожежа.

Варто зазначити, що залізнична інфраструктура на окупованій території Донеччини активно використовується російськими військами для перекидання особового складу, боєприпасів і військової техніки до районів бойових дій.

Нагадаємо, селище Новохатське Донецької області повністю перейшло під контроль Сил оборони України.