Окупований Шахтарськ атакували дрони (фото, відео)
Після удару в районі Шахтарська виникла пожежа
У ніч на 16 липня під удар потрапив тимчасово окупований Шахтарськ Донецької області.
За попередніми даними, було атаковано залізничну інфраструктуру. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та очевидці, які також оприлюднили фото та відео з місця події, пише «Главком».
Крім Шахтарська, про вибухи повідомляли й жителі окупованого Чистякового (колишній Торез).
Як свідчать опубліковані кадри, після удару в районі Шахтарська виникла пожежа.
Варто зазначити, що залізнична інфраструктура на окупованій території Донеччини активно використовується російськими військами для перекидання особового складу, боєприпасів і військової техніки до районів бойових дій.
Нагадаємо, селище Новохатське Донецької області повністю перейшло під контроль Сил оборони України.
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