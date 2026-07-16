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Окупований Шахтарськ атакували дрони (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупований Шахтарськ атакували дрони (фото, відео)
фото з моніторингових пабліків

Після удару в районі Шахтарська виникла пожежа

У ніч на 16 липня під удар потрапив тимчасово окупований Шахтарськ Донецької області.

За попередніми даними, було атаковано залізничну інфраструктуру. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та очевидці, які також оприлюднили фото та відео з місця події, пише «Главком».

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Крім Шахтарська, про вибухи повідомляли й жителі окупованого Чистякового (колишній Торез). 

Як свідчать опубліковані кадри, після удару в районі Шахтарська виникла пожежа. 

Окупований Шахтарськ атакували дрони (фото, відео) фото 1
Окупований Шахтарськ атакували дрони (фото, відео) фото 2

Варто зазначити, що залізнична інфраструктура на окупованій території Донеччини активно використовується російськими військами для перекидання особового складу, боєприпасів і військової техніки до районів бойових дій.

Нагадаємо, селище Новохатське Донецької області повністю перейшло під контроль Сил оборони України. 

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Теги: Донеччина

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