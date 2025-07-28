ООН засудила арешти афганських жінок за «неправильний хіджаб»

В період з 16 по 19 липня у Кабулі затримали численну кількість жінок та дівчат нібито через недотримання вимог щодо носіння хіджаба

Організація Об’єднаних Націй висловила глибоке занепокоєння через арешти жінок і дівчат в Афганістані, яких бойовики «Талібану» звинувачують у порушенні правил зовнішнього вигляду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Як повідомила місія ООН в Афганістані, лише в період з 16 по 19 липня у Кабулі затримали численну кількість жінок та дівчат нібито через недотримання вимог щодо носіння хіджаба.

ООН закликала талібський режим припинити політику та практики, які порушують права людини та основоположні свободи жінок, зокрема заборону на здобуття освіти після шостого класу.

Ще в січні 2024 року Міністерство проповіді чеснот і заборони вад у Кабулі заявило про арешти жінок за носіння «неправильного хіджаба». Водночас речник міністерства Абдул Гафар Фарук не уточнив, скільки жінок було затримано і що саме вважається «неправильним» у зовнішньому вигляді.

У той же період місія ООН розпочала розслідування повідомлень про жорстоке поводження з затриманими та вимагання грошей за їхнє звільнення.

Раніше ми писали, що Москва офіційно визнала Ісламський Емірат Афганістан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТАСС.

Як стало відомо, рішення визнати Афганістан було ухвалено диктатором Росії Володимиром Путіним на пропозицію міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Наголошується, що такий крок показує прагнення Москви налагоджувати діалог.

Нагадаємо, генеральна прокуратура РФ звернулася до Верховного суду із проханням зупинити заборону діяльності терористичного руху «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Адміністративну заяву генпрокурора Верховний суд Росії розгляне 17 квітня. Засідання відбудеться в закритому режимі.