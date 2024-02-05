Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати

Німецькі учні часто не вміють писати, дотримуватися рядків і полів у зошитах

Школярі у Німеччині розучилися писати, а оформлення робіт дається учням дедалі складніше. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на працівників шкільної освіти.

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«Учні не вміють писати, дотримуватися рядків і полів у зошитах, починають записи з середини сторінки. Неможливо визначити, яке слово було написано», – скаржиться голова освітньої Асоціації землі Нижня Саксонія Франц-Йозеф Мейєр. За словами Мейєра, урокам чистописання нині не надається особливого значення у німецьких школах. Як зазначає глава асоціації, проблеми з почерком учнів погіршилися на тлі пандемії, коли освітні заклади були закриті.

«Додайте до цього той факт, що в початкових класах більше немає системи оцінювання якості почерку», – додав він.

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За словами Мейєра, написання тексту від руки є найважливішим компонентом шкільної освіти, що сприяє активації роботи мозку та тренуванню моторно-рухових навичок.

«Той, хто не пише від руки, залишається дурним. Діти не зможуть пройти шлях від початкових класів до успішного завершення середньої школи, якщо вони не писатимуть від руки», – резюмував він.

Глава Асоціації вчителів Німеччини Штефан Гюль закликав відповідальні відомства та освітян до рішучих дій. За словами голови професійного об'єднання, у початкових школах країни потрібно збільшити кількість рукописних робіт, зокрема диктантів, есе.

«Сьогодні багато учнів початкової школи вже спілкуються у месенджерах. Рукописних робіт стає дедалі менше», – додав він.

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Наявність проблем із чистотою та якістю письма у школах визнається у тому числі на федеральному рівні. Зокрема, у травні 2023 року експерти Інституту підвищення якості освіти опублікували результати дослідження, які свідчили про те, що 25% четвертокласників у Німеччині не вміють правильно писати.

«Дослідження за дослідженням показують, що наша освіта особливо сильно втрачає у навчанні школярів базові навички. Це викликає тривогу, оскільки читання, письмо та арифметика мають вирішальне значення для подальшого успіху в освіті», – прокоментувала результати дослідження міністр освіти ФРН Беттіна Штарк-Ватцінгер. Політик також закликала вжити заходів, спрямованих на модернізацію освітніх програм для розвитку базових навичок.

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