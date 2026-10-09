Перша і єдина у світі. Королева Таїланду самостійно підняла в повітря винищувач (відео)

Королева Сутіда захоплюється авіацією вже багато років

Королева здобула ліцензію пілота у 2010 році

Королева Таїланду Сутіда стала першою у світі представницею монаршої родини, яка самостійно здійснила політ на винищувачі Gripen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

8 жовтня Сутіда відвідала авіабазу в Сурат-Тхані, де самостійно підняла в повітря шведський винищувач Gripen. За даними місцевих тайських ЗМІ, вона стала першою і наразі єдиною королевою у світі, яка пілотувала бойовий літак.

⚡️⚡️Королева Таїланду Сутіда самостійно підняла в небо винищувач Gripen Вона увійшла в історію як перша і єдина у світі представниця королівської родини, яка це зробила https://t.co/g2PCf2kXbe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 9, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Біля злітної смуги на дружину чекав король Таїланду Маха Вачхіралонгкон із букетом квітів.

Сутіда захоплюється авіацією вже багато років. Вона здобула ліцензію пілота у 2010 році й відтоді налітала 1188,48 години на різних літаках, серед яких Cessna T-41, Pilatus PC-9, Piper PA-34 Seneca та Mooney M-20M. Королева також пройшла військову підготовку та виконує обов’язки другого пілота під час польотів разом із королем.

Королева Сутіда народилася 3 червня 1978 року. Закінчила Успенський університет Таїланду зі ступенем бакалавра в огалузі комунікаційних мистецтв у 2000 році. До одруження з монархом вона працювала стюардесою. Пізніше вона вступила до Королівської служби безпеки, взявши на себе оперативні та військові обовʼязки. До 2017 року вона дослужилася до керівних посад у Департаменті королівських адʼютантів та Королівському командуванні безпеки. Сутіда вийшла заміж за короля 1 травня 2019 року, незадовго до його коронації. Згодом їй надали титул королеви.

Нагадаємо, у 2021 році король Таїланду Маха Вачхіралонгкон Рама X оголосив другий королевою свою фаворитку Сінінат Вонгваджірапакді.