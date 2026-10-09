Перша і єдина у світі. Королева Таїланду самостійно підняла в повітря винищувач (відео)
Королева здобула ліцензію пілота у 2010 році
Королева Таїланду Сутіда стала першою у світі представницею монаршої родини, яка самостійно здійснила політ на винищувачі Gripen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.
8 жовтня Сутіда відвідала авіабазу в Сурат-Тхані, де самостійно підняла в повітря шведський винищувач Gripen. За даними місцевих тайських ЗМІ, вона стала першою і наразі єдиною королевою у світі, яка пілотувала бойовий літак.
Біля злітної смуги на дружину чекав король Таїланду Маха Вачхіралонгкон із букетом квітів.
Сутіда захоплюється авіацією вже багато років. Вона здобула ліцензію пілота у 2010 році й відтоді налітала 1188,48 години на різних літаках, серед яких Cessna T-41, Pilatus PC-9, Piper PA-34 Seneca та Mooney M-20M. Королева також пройшла військову підготовку та виконує обов’язки другого пілота під час польотів разом із королем.
Королева Сутіда народилася 3 червня 1978 року. Закінчила Успенський університет Таїланду зі ступенем бакалавра в огалузі комунікаційних мистецтв у 2000 році. До одруження з монархом вона працювала стюардесою.
Пізніше вона вступила до Королівської служби безпеки, взявши на себе оперативні та військові обовʼязки. До 2017 року вона дослужилася до керівних посад у Департаменті королівських адʼютантів та Королівському командуванні безпеки. Сутіда вийшла заміж за короля 1 травня 2019 року, незадовго до його коронації. Згодом їй надали титул королеви.
Нагадаємо, у 2021 році король Таїланду Маха Вачхіралонгкон Рама X оголосив другий королевою свою фаворитку Сінінат Вонгваджірапакді.
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