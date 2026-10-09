Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Перша і єдина у світі. Королева Таїланду самостійно підняла в повітря винищувач (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Перша і єдина у світі. Королева Таїланду самостійно підняла в повітря винищувач (відео)
Королева Сутіда захоплюється авіацією вже багато років
фото: скриншот з відео

Королева здобула ліцензію пілота у 2010 році

Королева Таїланду Сутіда стала першою у світі представницею монаршої родини, яка самостійно здійснила політ на винищувачі Gripen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of India.

8 жовтня Сутіда відвідала авіабазу в Сурат-Тхані, де самостійно підняла в повітря шведський винищувач Gripen. За даними місцевих тайських ЗМІ, вона стала першою і наразі єдиною королевою у світі, яка пілотувала бойовий літак.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Біля злітної смуги на дружину чекав король Таїланду Маха Вачхіралонгкон із букетом квітів.

Сутіда захоплюється авіацією вже багато років. Вона здобула ліцензію пілота у 2010 році й відтоді налітала 1188,48 години на різних літаках, серед яких Cessna T-41, Pilatus PC-9, Piper PA-34 Seneca та Mooney M-20M. Королева також пройшла військову підготовку та виконує обов’язки другого пілота під час польотів разом із королем.

Королева Сутіда народилася 3 червня 1978 року. Закінчила Успенський університет Таїланду зі ступенем бакалавра в огалузі комунікаційних мистецтв у 2000 році. До одруження з монархом вона працювала стюардесою.

Пізніше вона вступила до Королівської служби безпеки, взявши на себе оперативні та військові обовʼязки. До 2017 року вона дослужилася до керівних посад у Департаменті королівських адʼютантів та Королівському командуванні безпеки. Сутіда вийшла заміж за короля 1 травня 2019 року, незадовго до його коронації. Згодом їй надали титул королеви.

Нагадаємо, у 2021 році король Таїланду Маха Вачхіралонгкон Рама X оголосив другий королевою свою фаворитку Сінінат Вонгваджірапакді.

Теги: Таїланд винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Пишаємося, що в нас в Україні, в наших Збройних Силах є саме таке покоління молодих льотчиків
Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються у Канаді на винищувачах F-16
12 вересня, 05:01
F-35 є одним із найсучасніших американських винищувачів
Секретні компоненти винищувача США загадково опинилися у Гонконгу
20 вересня, 12:42
Польща могла збити український МіГ-29
Український винищувач МіГ-29 ледь не став ціллю польських військових
14 вересня, 16:21
Затоплена вулиця в Бангкоку після сильних дощів
Сильні зливи затопили столицю Таїланду: влада оголосила надзвичайну ситуацію
27 вересня, 06:27
Літак із понад 150 пасажирами подав сигнал про викрадення: стало відомо, що сталося на борту
Літак із понад 150 пасажирами подав сигнал про викрадення: стало відомо, що сталося на борту
30 вересня, 10:33
Україна прискорено отримає три винищувачі F-16
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 – Зеленський
29 вересня, 16:53
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 391 танк
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
3 жовтня, 06:42
Трамп: Ми їх трохи перебазували, не дуже далеко
Трамп заявив про переміщення американських бомбардувальників із британської авіабази
6 жовтня, 01:57
Франція назвала умову передачі Україні перших чотирьох Rafale
Франція почала готувати українських пілотів до винищувачів Rafale
2 жовтня, 16:28

Соціум

Атака повітряних куль спричинила колапс в аеропортах Москви – ЗМІ
Атака повітряних куль спричинила колапс в аеропортах Москви – ЗМІ
Перша і єдина у світі. Королева Таїланду самостійно підняла в повітря винищувач (відео)
Перша і єдина у світі. Королева Таїланду самостійно підняла в повітря винищувач (відео)
У Німеччині пожежа знищила склад із допомогою для України
У Німеччині пожежа знищила склад із допомогою для України
Має прямі зв'язки з Кремлем. Що відомо про затриманого в Чорногорії пропагандиста Звінчука
Має прямі зв'язки з Кремлем. Що відомо про затриманого в Чорногорії пропагандиста Звінчука
Біля узбережжя РФ зафіксовано масштабний розлив нафти
Біля узбережжя РФ зафіксовано масштабний розлив нафти
Оголошено лауреата Нобелівської премії миру 2026 року
Оголошено лауреата Нобелівської премії миру 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
121K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua