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Скільки Patriot потрібно Україні? Експерт назвав вражаючу цифру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Скільки Patriot потрібно Україні? Експерт назвав вражаючу цифру
Запаси ракет для систем ППО Patriot в Україні наразі залишаються низькими
фото: commons.wikimedia.org

Романенко: «Україні потрібно понад 700 ракет для Patriot на рік, тоді як їх виробляється менше цієї цифри»

Для ефективного захисту від російських балістичних ракет Україні потрібно понад 700 ракет для систем ППО Patriot на рік. Водночас у світі за весь 2025 рік, за різними оцінками, було вироблено лише від 620 до 640 таких ракет. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, авіаексперт Валерій Романенко.

За словами фахівця, якщо Росія виробляє близько 60 балістичних ракет щомісяця, то лише для України річна потреба в ракетах для Patriot перевищує обсяги їхнього світового виробництва.

«Очевидно, що лише пасивним шляхом захиститися нам не вдасться. Ми отримаємо якусь не дуже велику частку тих ракет Patriot, що виробляються. Все інше нам компенсують союзники, які надають їх зі своїх складів. І ці запаси не є нескінченними», – наголосив Романенко.

Експерт також вважає, що дефіцит ракет зумовлений не лише обмеженими виробничими можливостями, а й політичними рішеннями деяких союзників.

Зокрема, Романенко висловився про позицію Варшави у відносинах із Києвом: «Зараз поляки затаїли злобу на Україну: вже не знають, як нас дістати, мабуть, скучили за статусом генерал-губернаторства, який мали в часи Другої світової. Вони, схоже, знову можуть його дочекатися, якщо будуть далі провадити таку політику».

Нагадаємо, напередодні міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що проведе переговори з міністрами оборони держав, які мають на озброєнні ракети для Patriot, щоб посилити українську протиповітряну оборону. За його словами, Росія свідомо нарощує виробництво та застосування балістичних ракет, тоді як у світі щомісяця виготовляють менше ракет-перехоплювачів для Patriot, ніж Україні необхідно для відбиття російських атак.

До слова, українські військові змінили підхід до застосування американських систем протиповітряної оборони Patriot, адаптувавши їх до реалій повномасштабної війни. Нові тактичні рішення дозволяють економніше використовувати дорогі ракети-перехоплювачі та ефективніше захищати українські міста від російських балістичних ударів. 

Зазначимо, що запаси ракет для систем ППО в Україні наразі залишаються низькими. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що для перехоплення балістичних ракет необхідно мати запас ракет-перехоплювачів. За його словами, систем Patriot в Україні достатньо, однак потрібне постійне постачання ракет до них.

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Теги: балістичні ракети системи ППО ракета

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