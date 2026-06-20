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Дрони долетіли за 2 тис. км від України: під ударом опинилася Тюмень

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони долетіли за 2 тис. км від України: під ударом опинилася Тюмень
Дрони атакували Тюмень
скриншот з відео

Після вибухів у російському місті призупинили роботу аеропорту, а місцеві пабліки повідомили про пожежу поблизу НПЗ

У російській Тюмені, розташованій більш ніж за дві тисячі кілометрів від України, пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Під ударом міг опинитися місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

На тлі загрози атаки безпілотників у Тюменській області оголосили режим безпілотної небезпеки. Також тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків запровадили в аеропорту Рощино.

Губернатор Тюменської області Олександр Моор заявив, що сили протиповітряної оборони нібито відбили атаку на місцевий нафтопереробний завод.

За його словами, підприємство не зазнало пошкоджень, а працівників завчасно евакуювали з міркувань безпеки. Втім, моніторингові канали та місцеві пабліки оприлюднили відео, на яких видно дим та пожежу в районі об'єкта. Незалежного підтвердження масштабів можливих пошкоджень наразі немає.

Місцева влада також закликала мешканців не публікувати фото та відео безпілотників, їхніх уламків і роботи систем ППО, попередивши про відповідальність за порушення заборони.

Нагадаємо, що 18 червня та в ніч на 19 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, було уражено залізничні мости в окупованому Криму, район зосередження військової техніки біля Сіверськодонецька, склад паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та кілька пунктів управління ворожими безпілотниками.

Крім того, Генштаб підтвердив ураження Московського нафтопереробного заводу, де було пошкоджено установку переробки нафти та резервуари з паливом, через що підприємство зупинило роботу на невизначений термін.

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Теги: росія дрон нафта

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