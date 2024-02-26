У Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ

Південна Корея за останні тридцять років визнала біженцями лише трохи більше 4 тис осіб

Найчастіше росіяни просять притулку через політичне переслідування та переслідування на релігійному ґрунті

Кількість заявок на отримання притулку в Південній Кореї громадянами РФ минулого року зросла у п’ять разів, порівняно з 2022 роком. Про це пише CNN з посиланням на дані імміграційної служби Південної Кореї.

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Згідно зі звітом, у 2023 році притулку в Південній Кореї попросили 5 750 росіян. Це в п'ять разів більше, ніж у 2022 році (1 038 росіян), і більше, ніж кількість заявок на притулок від громадян країни-агресорки, зареєстрованих у період з 1994 по 2019 рік.

Повідомляється, що найпоширенішими причинами, на які посилалися шукачі притулку, були переслідування на релігійному ґрунті та політичні переслідування. Інші причини включали дискримінацію за належність до певної соціальної групи, раси чи національності.

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Видання нагадало, що імміграційні закони Південної Кореї є суворими – в тому числі і щодо прохань про притулок. Зокрема, за останні три десятиліття лише 4 052 людини були визнані біженцями в Південній Кореї з більш ніж 103 тис заяв щодо надання притулку.

Нагадаємо, влада Південної Кореї має намір посилити контроль за дотриманням торгових санкцій проти Росії та Білорусі, повідомили в Міністерстві торгівлі, промисловості та енергетики країни. Відомство боротиметься з нелегальним експортом товарів, на які необхідно отримати дозвіл, згідно зі змінами, які набули чинності минулого тижня.

Раніше представник МЗС Республіки Кореї Ім Су Сок заявив, що Південна Корея уважно стежить за розвитком співпраці між Росією та КНДР, включаючи нещодавнє отримання північнокорейським лідером Кім Чен Ином російського автомобіля Aurus. За його словами, Сеул сподівається, що Москва і Пхеньян не порушуватимуть санкції Ради безпеки ООН.