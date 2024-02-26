Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ
Південна Корея за останні тридцять років визнала біженцями лише трохи більше 4 тис осіб
фото ілюстративне

Найчастіше росіяни просять притулку через політичне переслідування та переслідування на релігійному ґрунті

Кількість заявок на отримання притулку в Південній Кореї громадянами РФ минулого року зросла у п’ять разів, порівняно з 2022 роком. Про це пише CNN з посиланням на дані імміграційної служби Південної Кореї.

Згідно зі звітом, у 2023 році притулку в Південній Кореї попросили 5 750 росіян. Це в п'ять разів більше, ніж у 2022 році (1 038 росіян), і більше, ніж кількість заявок на притулок від громадян країни-агресорки, зареєстрованих у період з 1994 по 2019 рік.

Повідомляється, що найпоширенішими причинами, на які посилалися шукачі притулку, були переслідування на релігійному ґрунті та політичні переслідування. Інші причини включали дискримінацію за належність до певної соціальної групи, раси чи національності.

Видання нагадало, що імміграційні закони Південної Кореї є суворими – в тому числі і щодо прохань про притулок. Зокрема, за останні три десятиліття лише 4 052 людини були визнані біженцями в Південній Кореї з більш ніж 103 тис заяв щодо надання притулку.

Нагадаємо, влада Південної Кореї має намір посилити контроль за дотриманням торгових санкцій проти Росії та Білорусі, повідомили в Міністерстві торгівлі, промисловості та енергетики країни. Відомство боротиметься з нелегальним експортом товарів, на які необхідно отримати дозвіл, згідно зі змінами, які набули чинності минулого тижня.

Раніше представник МЗС Республіки Кореї Ім Су Сок заявив, що Південна Корея уважно стежить за розвитком співпраці між Росією та КНДР, включаючи нещодавнє отримання північнокорейським лідером Кім Чен Ином російського автомобіля Aurus. За його словами, Сеул сподівається, що Москва і Пхеньян не порушуватимуть санкції Ради безпеки ООН.

Читайте також: Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком
Теги: притулок Південна Корея росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

24 лютого російські військові оголосили про захоплення селища Ласточкине на Донеччині
Генштаб заявив про відбиття атак у районі Ласточкиного, яке росіяни оголосили захопленим
Вчора, 07:52
На Дніпропетровщині понівечені 10 житлових будинків
РФ атакувала «Пункт незламності» на Херсонщині, обстріл ліцею на Харківщині: ситуація в регіонах
20 лютого, 10:15
Українські біженці у Британії можуть продовжити статус тимчасового прихистку
Тимчасовий прихисток для українців: Велика Британія ухвалила нове рішення
19 лютого, 11:22
Ситуація на фронті є напруженою
NYT назвав п’ять напрямків фронту, де РФ намагається прорвати оборону
18 лютого, 20:28
ЗСУ вийшли з Авдіївки 17 лютого
ЗСУ повідомили, коли завершили виведення військ із Авдіївки
18 лютого, 19:57
Біженці можуть отримати переваги після прийняття країнами ЄС пакту про міграцію
Євросоюз працює над пактом про притулок і міграцію: що зміниться для біженців
9 лютого, 16:20
Російські пропагандисти висвітлюють кожен крок Такера Карлсона
Ганьба Росії, яку вони вважають перемогою
7 лютого, 10:40
Північна і Південна Кореї вже десятиліттями перебувають у стані ворожнечі
Що не так із «корейським сценарієм» для України
30 сiчня, 15:57
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих обстрілів Купʼянщини
Обстріл Куп’янська та 16 пошкоджених багатоповерхівок на Донеччині: ситуація в регіонах
27 сiчня, 14:23

Соціум

У Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ
У Південній Кореї рекордно зросла кількість шукачів притулку з РФ
Порушники, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, постали перед судом
Порушники, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, постали перед судом
Польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною
Польські фермери планують блокувати пункт пропуску на кордоні зі ще однією країною
Помер британський фінансист лорд Джейкоб Ротшильд
Помер британський фінансист лорд Джейкоб Ротшильд
Росія почне будувати новий тип буцегарень, аби економити на ув'язнених
Росія почне будувати новий тип буцегарень, аби економити на ув'язнених
«Слово пацана» та інші російські серіали слугували передвиборчою агітацією Путіна − ЗМІ
«Слово пацана» та інші російські серіали слугували передвиборчою агітацією Путіна − ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
22K
Блокада кордону. Економіст знайшов причину непорозумінь між українцями та поляками
18K
Пашинський вимагає очної ставки з новим послом України в Азербайджані
15K
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото)
13K
Що стало наслідками поразки України сто років тому
4723
Подружжя агентів ФСБ готувало ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів

Новини

FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Сьогодні, 16:11
The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Сьогодні, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Сьогодні, 13:59
Справа Пашинського: офіцер ЗСУ Мирослав Гай готовий взяти політика на поруки
Сьогодні, 13:11
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
Сьогодні, 12:43
Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua