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Негода на Харківщині: зросла кількість постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Негода на Харківщині: зросла кількість постраждалих
Мешканців закликають бути максимально обережними та дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці
фото:ДСНС

Негода на Харківщині: Одна загибла, п'ятеро поранених та тисячі абонентів без світла

Харків та область постраждали від негоди, через яку одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення. Близько 30 тис абонентів залишаються без електроенергії. Підрозділи ДСНС 60 разів залучалися до ліквідації наслідків стихії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У Чугуївському районі внаслідок травм, отриманих від падіння дерева, загинула 56-річна жінка.

У Харкові також зафіксовано численні інциденти:

  • Салтівський район: Зірвало дах приватного будинку, постраждали 3 людини.
  • Основ'янський район: Внаслідок падіння дерева травмовано 7-річну дівчинку.
  • Шевченківський район: 52-річний чоловік отримав травму голови через падіння дерева на його автомобіль.
  • Слобідський район: Впав поворотний баштовий кран.

Окрім того, у Харківському районі, між станцією Покотилівка та Мерефою, дерево впало на електричний потяг.

Через буревій без електроенергії залишається близько 30 тис абонентів у Харківській області. Це значно ускладнює повсякденне життя мешканців та роботу служб.

Влада попереджає, що у Харкові та області зберігається загроза повторного буревію. На 13 липня очікується гроза, місцями град та шквали вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Мешканців закликають бути максимально обережними та дотримуватись правил безпеки під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, на Харківщині співробітники ДСНС, комунальних та енергослужб ліквідовують наслідки негоди. Про це повідомляє ДСНС, передає «Главком».

У ДСНС повідомили, що станом на 00:00 у Харкові та області на ліквідацію наслідків негоди залучено 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин.

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Теги: Харківщина негода

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