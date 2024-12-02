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Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі
Площа біля парламенту та проспект Руставелі заповнені людьми
фото: Daitove / Facebook 

Поліція намагається розігнати проєвропейські акції протесту

У столиці Грузії Тбілісі триває 5-й день протестів проти рішення влади відмовитися від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр міста. 

Так, перед парламентом знову зібралися протестувальники. Їх уже поливають водою прямо з будівлі.

Площа біля парламенту та проспект Руставелі заповнені людьми. На прилеглих до парламенту вулицях мобілізовано поліцію, повідомляє «Ехо Кавказу».

Поліція намагається розігнати проєвропейські акції протесту: проти мітингувальників застосовують водомети та сльозогінний газ.  

О 19:50 стало відомо, що спецназ вже рухається у бік протестувальників, почалися затримання.

Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі фото 1
фото: telegram / ekho_kavkaza
Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі фото 2
фото: telegram / ekho_kavkaza
Пʼятий день протестів. Що зараз відбувається у центрі Тбілісі фото 3
фото: telegram / ekho_kavkaza

Окрім парламенту, у якого вже почалися сутички між поліцією та демонстрантами, акції йдуть і в інших локаціях грузинської столиці.

  1. Студенти почали марш з першого корпусу Університету Іллі, і мають намір приєднатися до людей на Руставелі. Раніше студентський марш відбувся у Сабуртало;
  2. Педагоги також вийшли протестувати до будівлі Міносвіти. Як і студенти, згодом попрямували до парламенту;
  3. Квір-спільнота провела акцію біля офісу правлячої партії через набрання чинності законом про «ЛГБТ-пропаганду»;
  4. Психологи провели окремий марш.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: студенти партії Грузія протест

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