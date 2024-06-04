У Польщі сталися масштабні підтоплення після негоди (фото, відео)

У деяких районах за лічені години випало понад 50 мм опадів на квадратний метр

Багато вулиць і проїздів затоплені, а рівень води сягає метра

Пожежно-рятувальна служба здійснила вже майже пів тисячі виїздів у польській Сілезії після того, як регіон накрили грози із сильними зливами, окремі містечка зазнали масштабних підтоплень. Про це повідомляє Rmf24.

Негода накрила регіон в ніч на 4 червня, у деяких районах за лічені години випало понад 50 мм опадів на квадратний метр. Вранці з міста Бєльсько-Бяла почали надходити повідомлення, що багато вулиць і проїздів затоплені, подекуди рівень води сягає метра.

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У деяких районах за лічені години випало понад 50 мм опадів на квадратний метр фото з соцмереж

Пожежно-рятувальна служба у Катовіце підтвердила, що їхні команди здійснили вже майже 500 виїздів, допомагаючи відкачувати воду.

Передбачається, що ситуація погіршиться, оскільки у вівторок, 4 червня, у регіоні знову прогнозують грози та сильні зливи з градом.

У Польщі сталися масштабні підтоплення після негоди. pic.twitter.com/9uMyp9Vtp9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 4, 2024

Нагадаємо, 6 квітня в місті Орськ Оренбурзької області РФ стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал.

Як повідомлялося, мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, Ставропіллі, Кисловодську та Москві.

До слова, у кількох провінціях Афганістану загинуло понад 300 людей внаслідок руйнівних повеней, зруйнувавши тисячі будинків і ускладнивши проведення рятувальних операцій.