Польський суд покарав українця, який керував вантажівкою напідпитку

У крові 63-річного чоловіка виявили 2,5 проміле алкоголю

У Польщі у прискореному порядку засудили 63-річного водія вантажівки з України, якого затримали на автомагістралі А4 у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF 24.

Інцидент стався 21 липня після обіду поблизу Бохні у Малопольському воєводстві. Вантажівку, яка рухалася дорогою «змійкою», помітив інший водій. Він змусив її з’їхати на аварійну смугу та викликав поліцію.

Правоохоронці затримали 63-річного громадянина України, який перебував за кермом. Перевірка показала, що у його крові було 2,5 проміле алкоголю. Допустимий рівень алкоголю в крові водія у Польщі становить до 0,2 проміле. Показник українця перевищував цю межу у 12,5 раза.

Уже наступного дня суд розглянув справу за прискореною процедурою. Чоловіка засудили до одного року позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання на три роки. Крім того, українцю заборонили керувати транспортними засобами протягом семи років.

Раніше інший громадянин України незаконно виловив із варшавського озера Балатон велетенського сома, який близько 20 років мешкав у водоймі та був місцевою знаменитістю. Рибу вагою близько 40 кілограмів чоловік забрав із собою та перевозив без води.

Сома вдалося врятувати та випустити в інше озеро у Варшаві. 57-річного українця депортували з Польщі й заборонили йому в'їзд до Шенгенської зони на п'ять років.