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Європа та Велика Британія запроваджують плату за в’їзд на їхні території

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Європа та Велика Британія запроваджують плату за в’їзд на їхні території
У країнах Шенгену дозвіл буде чинним три роки
фото з відкритих джерел

Для того, щоб потрапити до Сполученого Королівства, треба буде заплатити £10 (≈466 грн)

Європа та Велика Британія із 2024 року запроваджують плату за вʼїзд для мандрівників. Про це повідомляє CNN.

Щоб заїхати в країни Шенгенської зони треба буде заплатити €7 (≈279 грн) онлайн. Дозвіл буде чинним три роки.

Які країни вимагатимуть плату та мандрівники з яких країн змушені будуть заплатити
Які країни вимагатимуть плату та мандрівники з яких країн змушені будуть заплатити
скрін: https://travel-europe.europa.eu/etias/who-should-apply_en

Оскільки Велика Британія вийшла зі складу ЄС декілька років тому, в країні оголосили свої умови. Для того, щоб вʼїхати до Сполученого Королівства, треба буде заплатити £10 (≈466 грн). Дозвіл буде чинним два роки. Це стосуватиметься тих іноземців, кому для в’їзду до країни не буде потрібна віза (ті, хто робитимуть візу – вочевидь, і так заплатять певну суму).

До слова, Сполучені Штати стягують з відвідувачів плату за електронний дозвіл на подорожі з 2009 року – вартість дозволу складає $21 (≈776 грн), він надається на два роки.

Нагадаємо, починаючи з наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Європейським Союзом, повинні будуть сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS.

ETIAS – це спеціальний дозвіл на в’їзд до країн ЄС, який прив’язується до паспорта мандрівника. Він дійсний упродовж трьох років, тобто не потрібно сплачувати збір щоразу, коли ви збираєтеся до Європи. Втім, якщо термін дії закордонного паспорта спливе раніше, дозвіл автоматично скасовується. Після оформлення нового проїзного документа ETIAS потрібно буде поновити.

До слова, надмірний туризм стає проблемою для деяких європейських локацій – місцеві жителі скаржаться на галас туристів уночі чи натовпи у місцях прогулянок: країни ЄС впроваджують обмежувальні заходи для туристів.

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Теги: туризм Велика Британія Європа Шенгенская зона

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