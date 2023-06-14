Європа та Велика Британія запроваджують плату за в’їзд на їхні території
Для того, щоб потрапити до Сполученого Королівства, треба буде заплатити £10 (≈466 грн)
Європа та Велика Британія із 2024 року запроваджують плату за вʼїзд для мандрівників. Про це повідомляє CNN.
Щоб заїхати в країни Шенгенської зони треба буде заплатити €7 (≈279 грн) онлайн. Дозвіл буде чинним три роки.
Оскільки Велика Британія вийшла зі складу ЄС декілька років тому, в країні оголосили свої умови. Для того, щоб вʼїхати до Сполученого Королівства, треба буде заплатити £10 (≈466 грн). Дозвіл буде чинним два роки. Це стосуватиметься тих іноземців, кому для в’їзду до країни не буде потрібна віза (ті, хто робитимуть візу – вочевидь, і так заплатять певну суму).
До слова, Сполучені Штати стягують з відвідувачів плату за електронний дозвіл на подорожі з 2009 року – вартість дозволу складає $21 (≈776 грн), він надається на два роки.
Нагадаємо, починаючи з наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Європейським Союзом, повинні будуть сплачувати обов’язковий збір на в’їзд за програмою ETIAS.
До слова, надмірний туризм стає проблемою для деяких європейських локацій – місцеві жителі скаржаться на галас туристів уночі чи натовпи у місцях прогулянок: країни ЄС впроваджують обмежувальні заходи для туристів.
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