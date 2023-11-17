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Сі Цзіньпін розповів, якими він бачить стосунки із Японією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сі Цзіньпін розповів, якими він бачить стосунки із Японією
Лідер Китаю провів перемовини із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою
фото із відкритих джерел

Китай налаштований на взаємовигідну співпрацю із Японією

Взаємовигідне співробітництво Китаю та Японії відповідає інтересам народів обох держав. Про це на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, яка відбулася на полях саміту АТЕС у Сан-Франциско, заявив голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє Центральне телебачення Китаю.

«Сьогоднішня міжнародна обстановка наповнена хаотичними подіями, постійно виникають нові ризики та виклики. Мирне співіснування, вічна дружба, взаємовигідне співробітництво та спільний розвиток є правильними напрямками, що відповідають корінним інтересам китайського та японського народів», – сказав китайський лідер.

За його словами, Китаю та Японії слід зосередитися на спільних інтересах, долати розбіжності та дотримуватися принципів, викладених у чотирьох політичних документах. Сторони, додав глава КНР, мають підтвердити спрямованість на розвиток стратегічних взаємовигідних відносин.

Днем раніше Сі Цзіньпін провів переговори із президентом США Джо Байденом. Президент США високо оцінив перемовини з китайським лідером. Про це Байден заявив під час підсумкової пресконференції за результатами зустрічі.

Президент США сказав, що переговори з Сі були одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій.

Байден зазначив, що вони з лідером Китаю не завжди погоджувалися: «Я знаю цю людину, знаю його спосіб дій, дивився йому в очі – у нас є розбіжності. У нього інший погляд на багато речей, ніж у мене, але він був чесним».

До слова, під час виступу у Сан-Франциско, Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий продовжити співпрацю з Вашингтоном щодо збереження панд – традиційного жесту дружби між двома країнами. Сі Цзіньпін заявив, що панди можуть незабаром повернутися до зоопарків Сполучених Штатів. Як відомо, США нещодавно відправили ведмедів назад на їх батьківщину. Три гігантські панди Національного зоопарку, Мей Сян, Тянь Тянь та їхнє дитинча Сяо Ци Цзі вирушили зі США до Китаю. 

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Теги: Японія Сі Цзіньпін переговори президент Китай

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