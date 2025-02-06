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Президент Гватемали пообіцяв приймати більше депортаційних рейсів зі США

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Президент Гватемали пообіцяв приймати більше депортаційних рейсів зі США
Президент Гватемали Аревало зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо 5 лютого
фото: Bernardo Arеvalo

Уряд Гватемали оголосив про створення оперативної групи з контролю й охорони кордону з Мексикою

Президент Гватемали Бернардо Аревало заявив, що прийматиме на 40% більше депортаційних рейсів зі Сполучених Штатів, при чому як своїх громадян, так і виселених зі США громадян інших країн. Про це лідер Гватемали заявив у середу, 5 лютого, після зустрічі з держсекретарем США Марком Рубіо, передає «Голос Америки».

Рубіо зявив, що США також допоможуть центральноамериканським країнам повернути на батьківщину тих громадян, яких прийматиме Гватемала зі США. Він додав, що пропозиція Аревало збільшити кількість авіарейсів, які приймає Гватемала, була «дуже важливою для нас з точки зору міграційної ситуації, з якою ми зіткнулися».

Посилаючись на офіційного представника Гватемали, Reuters повідомляє, що станом на грудень, за попередньої адміністрації президента США Джо Байдена Гватемала приймала приблизно 14 депортаційних рейсів на тиждень. У 2024 році було депортовано більше гватемальців, ніж за будь-який рік попередньої адміністрації Трампа.

Лідер Гватемали заявив, що деталі збільшення кількості рейсів будуть обговорюватися в робочих групах, які будуть створені. Він також додав, що прийом злочинців не обговорювався на зустрічі в середу, після того як у понеділок Сальвадор запропонував розмістити у своїх в'язницях «небезпечних злочинців» з будь-якої точки світу, депортованих Сполученими Штатами.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від працівників Імміграційної та митної служб збільшити кількість арештів нелегальних мігрантів на день. Водночас американська економіка може втратити 8% валового внутрішнього продукту, якщо президенту Дональду Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США. 

Як відомо, у середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. 

Теги: Дональд Трамп депортація Гватемала новости

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