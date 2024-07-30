Російський опозиціонер Яшин зник із колонії

Яшин отримав дев'ять років в'язниці за правду про звірства окупантів у Бучі

Ілля Яшин відбув із колонії в невідомому напрямку

Російського політика та опозиціонера Іллю Яшина вивезли з колонії № 3 у Смоленській області, де він перебував після вироку у справі про «розповсюдження фейків про російську армію з мотивів політичної ненависті». Відповідне повідомлення з'явилося в Telegram-каналі політика.

«Ілля Яшин відбув із колонії в невідомому напрямку. Про це сьогодні повідомили його адвокату Тетяні Соломіній», – ідеться в повідомленні.

У грудні 2022 року Іллю Яшина засудили до восьми з половиною років колонії загального режиму за розповідь про те, як окупанти вбивали жителів Бучі. У колонії Яшина кілька разів відправляли у штрафний ізолятор. Із середини червня він перебував у приміщенні камерного типу (ПКТ).

Як повідомлялося, 28 червня 2022 року співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Опозиціонер із зали суду звернувся до росіян із закликом відправити у відставку кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Варто зазначити, що подібним чином зник Олексій Навальний.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Стало також відомо, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема, йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального.