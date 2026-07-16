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Біля Туреччини помічено «яхту Путіна» і судна шістьох мільярдерів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Біля Туреччини помічено «яхту Путіна» і судна шістьох мільярдерів
Супер’яхта «Вікторія», яку пов’язують із Володимиром Путіним
фото: AES Yacht

Судна російських бізнесменів зосередилися поблизу курортного Бодрума

Поблизу турецького курорту Бодрум помітили супер'яхти, які належать або пов'язані з російськими мільярдерами Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою, головою банку ВТБ Андрієм Костіним та засновником нафтової компанії «Лукойл» Вагітом Алекперовим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське незалежне видання «Верстка».

Поблизу також розташовані яхти засновника гірничодобувної компанії «Поліметал» Олександра Несіса та співзасновника Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандара Махмудова. 

Журналісти зазначили, що саме до району Бодрума наприкінці червня прибула супер’яхта «Вікторія», пов’язана з Володимиром Путіним. Зазвичай вона базується у Сочі, але під час окремих переходів вимикає систему автоматичної ідентифікації й зникає з радарів профільних сервісів.

Російське видання показало розташування яхт біля берегів Туреччини
Російське видання показало розташування яхт біля берегів Туреччини
фото: «Верстка»

Станом на 16 липня «Вікторія», якою користується родина диктатора, перебувала біля узбережжя селища Бозбюк, за 84 кілометри від Бодрума. Яхта зупинилася приблизно за 400 метрів від пляжів п’ятизіркового готелю Six Senses Kaplankaya. Найближче до «Вікторії» розташована 55-метрова Rhea, раніше відома як Halo, що належить Роману Абрамовичу.

Що відомо про супер’яхту «Вікторія» 

Це 71-метрова яхта вартістю близько 50 мільйонів доларів. Формально вона належить структурам російського бізнесмена Геннадія Тимченка, якого вважають близьким другом Путіна. За даними Центру «Досьє», судном користуються люди з оточення російського диктатора, зокрема Аліна Кабаєва та її друзі. 

«Вікторію» будували на військовому заводі «Севмаш», де раніше також створювали Graceful – ще одну «супер’яхту Путіна».

Наприкінці червня Graceful помітили біля узбережжя Данії. Її супроводжували російський есмінець і патрульний корабель. Судно майже не з’являлося у міжнародних сервісах моніторингу після 30 серпня 2022 року, коли на його борту вимкнули систему AIS. 

Згодом Graceful прибула до порту Североморська неподалік Мурманська. У британському виданні The Telegraph припустили, що яхту могли перегнати туди для захисту від атак українських безпілотників.

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Теги: росія путін корабель Європейський Союз

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