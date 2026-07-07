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Саміт НАТО: Зеленський і Рютте домовилися посилити захист українського неба

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Саміт НАТО: Зеленський і Рютте домовилися посилити захист українського неба
Президент подякував Марку Рютте за особисту підтримку України
фото: Getty Images

Зеленський обговорив із Рютте термінові поставки ракет до ППО та створення антибалістичної коаліції

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Анкарі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише «Главком».

Головними темами переговорів стали посилення протиповітряної оборони України, термінові поставки ракет до систем ППО, спільне виробництво зброї та розширення оборонної співпраці з країнами альянсу.

Зеленський поінформував Рютте про наслідки останніх російських атак на українські міста та громади й наголосив на необхідності якнайшвидшого посилення захисту українського неба.

За словами президента, сторони окремо обговорили додаткові внески держав-членів НАТО до програми PURL та зусилля зі створення антибалістичної коаліції. «Зараз дуже важливо, щоб усі канали підтримки нашого захисту неба – як двосторонні, так і багатосторонні – працювали максимально активно», – зазначив Зеленський.

Також під час зустрічі йшлося про спільне виробництво озброєння та подальше зміцнення оборонної співпраці між Україною і країнами НАТО.

Президент подякував Марку Рютте за особисту підтримку України. За його словами, генеральний секретар НАТО відзначив успіхи українських військових на фронті, які завдають російській армії значних втрат, а також результати українських далекобійних ударів. «Домовилися оперативно співпрацювати, щоб реалізувати все, про що говорили під час зустрічі», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 липня прибув до Анкари, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому. 

Зауважимо, що у вівторок, 7 липня, лідери 32 країн-членів Північноатлантичного альянсу зібралися на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Він триватиме 7-8 липня.

До слова, Володимир Зеленський на саміті НАТО в Анкарі заявив, що Україна щомісяця ліквідовує близько 30 тис. російських військових, причому переважно за допомогою дронів.

Зокрема, президент наголосив, що вже немає великого російського НПЗ, який би не був атакований українськими дронами чи ракетами. Зеленський заявив, що Україна має найрозвиненіші дронові спроможності у світі та запропонував партнерам долучатися до ініціативи Drone Deal.

Президент звернувся до союзників із закликом підтримати виробництво Patriot за ліцензією в Україні та прискорити створення європейської системи захисту від балістичних ракет.

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Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський озброєння системи ППО

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