Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців
ЦВК заявила про нелегітимність організації підготовки та проведення «виборів» президента РФ у 2024 році на тимчасово окупованих територіях України
фото: depositphotos.com

Дані ЦВК: на початок великої війни у Державному реєстрі виборців було зафіксовано 34,7 млн виборців

На тимчасово окупованій російськими військами території України мешкало 6,65 млн виборців. Таку інформацію «Главкому» повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у відповіді на запит.

Посадовець зауважив: наприкінці грудня 2023 року ЦВК частково відновила роботу Державного реєстру виборців, який не діяв з початку повномасштабного вторгнення. Наразі органи ведення Реєстру актуалізували дані виборців, які на кінець вересня 2022 року були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Крім цього заступник голови Центральної виборчої комісії зазначив, що на підконтрольній території України облікувалося 27,4 млн виборців, за кордоном – 577,6 тис. виборців.

(для перегляду – натисніть на документ)

Загалом, до початку великої війни (на 24 лютого 2022 року) у Державному реєстрі виборців було зафіксовано 34,7 млн виборців.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Центральна виборча комісія прийняла постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення «виборів» президента Росії у 2024 році на тимчасово окупованих територіях України.

Також ЦВК закликала громадян України-виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматись від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення нелегітимних «виборів» президента РФ, зокрема, формуванні так званих виборчих органів, поширенні інформації чи агітації, спостереженні за псевдовиборами тощо.

Як повідомляв «Главком», на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня.

Центральна виборча комісія Росії ухвалила рішення, що незаконне дострокове голосування буде проведено і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей та Криму. Окуповані регіони України виборча комісія визнала «важкодоступними».

Нагадаємо, напередодні «виборів президента РФ» так звані «члени виборчих комісій» робили обхід людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони збирали інформацію та підбивали до участі у так званих російських президентських виборах.

Раніше повідомлялося, що Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих «виборів» російського диктатора на окупованих територіях. Для цього спеціально підготовлені загони з Кремля завезли на окуповані території.

Читайте також:

Теги: війна вибори путін #stoprussia окуповані території Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна в Україні – це театр, за яким спостерігає весь світ
Ця війна була неминучою. І ось чому
9 лютого, 20:50
Датою початку окупації став ранок 27 лютого, коли на вулицях Криму з'явились російські військові
Окупація Криму. Як починалося вторгнення
27 лютого, 14:00
Зеленський призначив керівника Головного управління СБУ одразу в двох областях
Зеленський призначив очільника СБУ у двох областях
1 лютого, 17:29
залужний: «Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року, тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також»
Залужний про зустріч із Зеленським: прийнято рішення про необхідність зміни стратегії
8 лютого, 18:20
США повідомили, скільки разів Росія запускала балістичні ракети КНДР проти України
США повідомили, скільки разів Росія запускала балістичні ракети КНДР проти України
7 лютого, 03:50
За словами Наєва, надходження літаків F-16 і ракет з дальністю ураження цілей у 300-500 км дозволить ЗСУ досягти ще більших успіхів на полі бою
Наєв анонсував надходження далекобійної зброї в Україну
5 лютого, 10:47
Попередньо постраждалих внаслідок ракетного удару немає
Росіяни завдали ракетного удару по університету в Покровську: відео наслідків
28 лютого, 17:07
Акція протесту українських перевізників проти блокади кордону, 15 лютого 2024
Українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин»
15 лютого, 13:06
Показово: і прокурор, і орган пробації просили суд призначити хлопцю умовний термін покарання
Ухилянт прикрився неповнолітньою дружиною, щоб не воювати. Суд ухвалив вирок
23 лютого, 17:20

Політика

Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
Зеленський звернувся до світу після нічної атаки РФ
Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців
Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців
Особи, які отримали інвалідність з 2022 року, підуть на перекомісію? Нардеп дав роз'яснення
Особи, які отримали інвалідність з 2022 року, підуть на перекомісію? Нардеп дав роз'яснення
Які обмеження Рада готує для ухилянтів: відповідь нардепа
Які обмеження Рада готує для ухилянтів: відповідь нардепа
В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі – Зеленський
В цьому році нові винищувачі будуть у нашому небі – Зеленський
Уряд хоче створити військові адміністрації в окупованому Криму
Уряд хоче створити військові адміністрації в окупованому Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
На прощанні із Навальним люди вигукують «героям слава» (відео)
33K
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
25K
Одна з країн ЄС будує новий великий центр для українських біженців
11K
Усім, хто отримав інвалідність з 2022 року, доведеться пройти переогляд – нардеп
6791
Вірменія та Азербайджан скасували візит Зеленського
5159
87-річна теща нардепа Качного подарувала доньці 6,5 млн грн – розслідування

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Сьогодні, 06:10
2 березня: які свята сьогодні, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Вчора, 16:44
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту оцінив ідею бронювання за гроші
Вчора, 12:17
Синоптики дали прогноз на перший день весни
Вчора, 05:50
Всесвітній день молитви. Які свята відзначаємо 1 березня
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua