Росія окупувала територію, на якій мешкала п’ята частина українських виборців

ЦВК заявила про нелегітимність організації підготовки та проведення «виборів» президента РФ у 2024 році на тимчасово окупованих територіях України

Дані ЦВК: на початок великої війни у Державному реєстрі виборців було зафіксовано 34,7 млн виборців

На тимчасово окупованій російськими військами території України мешкало 6,65 млн виборців. Таку інформацію «Главкому» повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик у відповіді на запит.

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Посадовець зауважив: наприкінці грудня 2023 року ЦВК частково відновила роботу Державного реєстру виборців, який не діяв з початку повномасштабного вторгнення. Наразі органи ведення Реєстру актуалізували дані виборців, які на кінець вересня 2022 року були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Крім цього заступник голови Центральної виборчої комісії зазначив, що на підконтрольній території України облікувалося 27,4 млн виборців, за кордоном – 577,6 тис. виборців.

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Загалом, до початку великої війни (на 24 лютого 2022 року) у Державному реєстрі виборців було зафіксовано 34,7 млн виборців.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Центральна виборча комісія прийняла постанову щодо нелегітимності організації підготовки та проведення «виборів» президента Росії у 2024 році на тимчасово окупованих територіях України.

Також ЦВК закликала громадян України-виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, утриматись від участі в будь-яких заходах, спрямованих на організацію підготовки та проведення нелегітимних «виборів» президента РФ, зокрема, формуванні так званих виборчих органів, поширенні інформації чи агітації, спостереженні за псевдовиборами тощо.

Як повідомляв «Главком», на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії.

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Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня.

Центральна виборча комісія Росії ухвалила рішення, що незаконне дострокове голосування буде проведено і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей та Криму. Окуповані регіони України виборча комісія визнала «важкодоступними».

Нагадаємо, напередодні «виборів президента РФ» так звані «члени виборчих комісій» робили обхід людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони збирали інформацію та підбивали до участі у так званих російських президентських виборах.

Раніше повідомлялося, що Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих «виборів» російського диктатора на окупованих територіях. Для цього спеціально підготовлені загони з Кремля завезли на окуповані території.