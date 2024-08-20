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Трамп розповів, що робитиме, якщо вибори виграє Камала Гарріс

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп розповів, що робитиме, якщо вибори виграє Камала Гарріс
Також на думку Трампа, останні чотири роки було зроблено кроки, які зроблять майбутні вибори президента в листопаді вільними та справедливими
фото з відкритих джерел

Колишній президент США сказав, що не оскаржуватиме результати виборів, якщо вважатиме їх справедливим

Дональд Трамп заявив, що не буде оскаржувати результати виборів, якщо вважатиме їх чесними. Про це повідомляє Трамп в інтерв'ю телеканалу CBS.

«Якщо я програю, і вибори будуть вільними та чесними, я безумовно прийму їх результати», – зазначив Трамп.

Водночас він підкреслив, що в разі програшу країна може опинитися в надзвичайно складній ситуації, подібній до Великої депресії 1929 року.

Однак CBS нагадує, що Трамп не визнав поразки на президентських виборах 2020 року, коли його суперником був Джо Байден. Під час інтерв'ю Трамп додав, що якщо вибори будуть справедливими, він готовий прийняти їх результати з належною повагою. «Якщо я побачу, що вибори будуть чесними та вільними, ви не побачите більш благородної людини, ніж я», – заявив Трамп.

Він також зазначив, що вважає, що за останні чотири роки було зроблено кроки, які мають забезпечити вільне та справедливе голосування на майбутніх президентських виборах у листопаді.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає, що його зовнішній вигляд кращий, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс. 

Читайте також: Камала Гарріс фаворит виборів, але за однієї умови – The Washington Post
Теги: вибори Дональд Трамп

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