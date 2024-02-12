Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя
Як повідомила комісія, Вовк не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду
фото з відкритих джерел

Павло Вовк не зможе здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) на засіданні 12 лютого  ухвалила рішення, що Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Про це йдеться в повідомленні пресслужби комісії.

«Комісія вирішила визнати Вовка Павла В’ячеславовича таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин», – зазначила пресслужба.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

До слова, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.

Читайте також:

Теги: Павло Вовк суд Верховний Суд України Окружний адмінсуд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як відомо, Гринкевичі були затримані через нібито зрив контрактів МОУ на постачання військової форми
Неочікуваний поворот у справі Гринкевичів: ДБР змінило кваліфікацію
8 лютого, 19:43
У січні 2023 року Рада позбавила Кузьміна депутатського мандата
Екснардеп Кузьмін може сісти на 15 років за держзраду: ДБР передало в суд матеріали
6 лютого, 14:52
У травні 2023 року ексрадника голови Офісу президента України внесено Росфінмоніторингом до списку терористів та екстремістів
Московський суд робить з Арестовича українського героя: в чому його звинувачують
6 лютого, 10:20
Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора
Чекав на швидку окупацію України: СБУ викрила посадовця Верховного суду (відео)
5 лютого, 15:17
ЄСПЛ наголосив, що позивач може повторно звернутися до українських судів, вимагаючи ліквідувати зарплатні борги
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
26 сiчня, 15:51
Анастасія Дюдяєва відома серед творчої інтелігенції як Леся Сокира
Російський суд заарештував подружжя за листівки українською мовою
26 сiчня, 06:43
Частина суддів задекларували отримані гроші
Рік після ліквідації Окружного адмінсуду. Судді й досі отримують мільйони
16 сiчня, 08:35
Трамп відшкодує The New York Times судові витрати
Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times круглу суму
13 сiчня, 14:52
Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
12 сiчня, 21:00

Кримінал

ДБР оголосило нову підозру експоліцейському, який навів ракету на селище Гроза
ДБР оголосило нову підозру експоліцейському, який навів ракету на селище Гроза
«Звинувачення відкидаю». Пашинський відреагував на підозру
«Звинувачення відкидаю». Пашинський відреагував на підозру
Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя
Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя
На майно Гринкевичів та нерухомість Морозюк накладено арешт
На майно Гринкевичів та нерухомість Морозюк накладено арешт
На Волині прикордонники приземлили дрон із двома десятками кілограмів гашишу
На Волині прикордонники приземлили дрон із двома десятками кілограмів гашишу
Уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство
Уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
61K
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
55K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
26K
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
15K
Одна країна допоможе НАТО новими артилерійськими боєприпасами великої дальності
15K
Очільник заповідника «Києво-Печерська лавра» придумав, як учинити з останками Столипіна

Новини

Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Сьогодні, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua