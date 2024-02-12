Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала суддю Вовка не здатним вершити правосуддя

Як повідомила комісія, Вовк не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду

Павло Вовк не зможе здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) на засіданні 12 лютого ухвалила рішення, що Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду. Про це йдеться в повідомленні пресслужби комісії.

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«Комісія вирішила визнати Вовка Павла В’ячеславовича таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду у зв’язку з неявкою в засідання без поважних причин», – зазначила пресслужба.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ провело обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявило про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

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Водночас Національне антикорупційне бюро України розсекретило частину матеріалів провадження, відкритого щодо голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та ще шістьох суддів, зокрема, записів телефонних розмов із голосами, схожими на голоси Холоднюка, Вовка та інших суддів ОАСК. На записах зафіксовані зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

До слова, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.