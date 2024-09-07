Швейцарія продовжила статус захисту для українців: подробиці

Швейцарська Федеральна рада залишила спецзахист S для українських біженців до березня 2026 року

Швейцарська Федеральна рада залишила спецзахист S для українських біженців до березня 2026 року, людей забезпечать підтримкою та допоможуть інтегруватись всередині країні.

Федеральна рада Швейцарії під час засідання 4 вересня вирішила залишити дійсним спеціальний статус захисту S для громадян України до березня 2026 року. Також було ухвалено продовжити заходи підтримки для тих, хто підпадає під цей статус. При цьому державні органи будуть ретельніше перевіряти документи заявників на надання статусу S та його ануляції.

Як повідомляє уряд Швейцарії, влада країни вказала на те, що безпекова ситуація в Україні «не покращиться найближчим часом», тому статус захисту S залишатиметься в дії до 4 березня 2026 року. Такий порядок речей буде діяти до зазначеної дати без змін, якщо тільки безпекова ситуація не зміниться радикально.

«Це рішення надає ясність не лише для (українських) біженців, але й для кантонів, громад та роботодавців на найближчі 18 місяців», – зазначається в офіційному повідомленні.

Федеральна рада також оголосила про продовження заходів щодо інтеграції українців у швейцарський ринок праці, які розпочалися у квітні 2022 року і були посилені у травні цього року.

Статус захисту S у Швейцарії застосовується до українських біженців з березня 2022 року. Він надає їм право не проходити процедуру отримання притулку та забезпечує доступ до житла, фінансової підтримки та медичної допомоги. За останніми даними, приблизно 66 тисяч українців користуються статусом захисту S у Швейцарії. Крім того, з 2022 року було відхилено близько 2500 заявок на отримання цього статусу, а також анульовано його в понад 26 тисячах випадків.

У червні верхня палата парламенту Швейцарії проголосувала за те, щоб обмежити право на статус захисту S лише для вихідців з окупованих територій або регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Однак, згідно з останнім повідомленням Федеральної ради Швейцарії, для українців поки що нічого не змінюється.

Нагадаємо, наприкінці червня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити тимчасовий захист українців, які втекли до Євросоюзу від російської агресії, до 4 березня 2026 року.