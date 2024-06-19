Щонайменше 550 мусульман померли від спеки під час паломництва
Температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула позначки у 51 градус за Цельсієм
Через спеку померли щонайменше 550 мусульман, які прибули до Саудівської Аравії для здійснення хаджу – традиційного паломництва до святих місць Мекки та Медини. Про це пише The Guardian.
323 вірянина були єгиптянами, більшість із яких померли через хворобу, спричинену спекою. Ще 60 паломників були з Йорданії. Про загибель своїх громадян повідомляли також Індонезія, Іран та Сенегал.
Температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула позначки у 51 градус за Цельсієм. Влада Саудівської Аравії запровадила заходи щодо боротьби з наслідками спеки: паломників закликають користуватися парасолею, їм роздають воду, а вздовж маршруту хаджу чергують лікарі.
За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що в них візьме участь понад 1,8 млн паломників.
Щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 осіб, було зареєстровано понад 10 тис. нездужань паломників, пов'язаних із спекою.
Нагадаємо, минулого року Південну Європу накрила рекордна спека, через яку люди втрачали свідомість. У 16 містах Італії було оголошено червоний рівень небезпеки через аномальну спеку, а в Греції температура сягнула +40 градусів за Цельсієм.
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