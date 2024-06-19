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Щонайменше 550 мусульман померли від спеки під час паломництва

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Щонайменше 550 мусульман померли від спеки під час паломництва
Більшість мусульман померли через хворобу, спричинену спекою
фото: The Guardian

Температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула позначки у 51 градус за Цельсієм

Через спеку померли щонайменше 550 мусульман, які прибули до Саудівської Аравії для здійснення хаджу – традиційного паломництва до святих місць Мекки та Медини. Про це пише The Guardian.

323 вірянина були єгиптянами, більшість із яких померли через хворобу, спричинену спекою. Ще 60 паломників були з Йорданії. Про загибель своїх громадян повідомляли також Індонезія, Іран та Сенегал.

Температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула позначки у 51 градус за Цельсієм. Влада Саудівської Аравії запровадила заходи щодо боротьби з наслідками спеки: паломників закликають користуватися парасолею, їм роздають воду, а вздовж маршруту хаджу чергують лікарі.

Хаджце щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для виконання релігійних обрядів, як пророк Мухаммед навчав своїх послідовників 14 століть тому. Це одне з найбільших масових зібрань у світі, яке вважається обов’язком для мусульман. Цього року триває з 14 по 19 червня.

За даними Головного статистичного управління Саудівської Аравії, цього року очікується, що в них візьме участь понад 1,8 млн паломників.

Щорічне масове паломництво мусульман до священних місць у Мецці та Медині часто супроводжується чималою кількістю смертей. Так, під час хаджу у 2023 році загинули 240 осіб, було зареєстровано понад 10 тис. нездужань паломників, пов'язаних із спекою.

Нагадаємо, минулого року Південну Європу накрила рекордна спека, через яку люди втрачали свідомість. У 16 містах Італії було оголошено червоний рівень небезпеки через аномальну спеку, а в Греції температура сягнула +40 градусів за Цельсієм. 

Теги: Саудівська Аравія мусульмани Індонезія

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