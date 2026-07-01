Берлін закликав НАТО взяти нові фінансові зобов'язання перед Україною

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина запропонує союзникам збільшити підтримку Києва під час найближчого саміту Альянсу

Німеччина має намір запропонувати союзникам по НАТО взяти на себе нові фінансові зобов'язання перед Україною. Відповідну ініціативу Берлін планує представити під час саміту Альянсу, який відбудеться наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

За словами глави німецького уряду, федеральний уряд виступить із пропозицією до європейських союзників по НАТО щодо збільшення фінансової підтримки України.

«Федеральне уряд пропонує нам, як європейським союзникам по НАТО, взяти на себе нові фінансові зобов'язання перед Києвом», – заявив Мерц.

Канцлер наголосив, що Німеччина не планує скорочувати підтримку України та продовжить допомагати Києву. Водночас він висловив сподівання, що посилення підтримки України з боку союзників стане сигналом для Росії.

За словами Мерца, він очікує, що керівництво РФ зробить із цього відповідні висновки та виявить готовність розпочати переговори щодо припинення вогню. Очікується, що питання подальшої фінансової підтримки України стане однією з тем обговорення під час саміту НАТО.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не зможе стати повноправним членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. За його словами, Києву можуть запропонувати проміжний формат інтеграції — асоційоване членство, яке передбачатиме участь українських представників у роботі інституцій ЄС без права голосу. Водночас українська влада неодноразово наголошувала, що не розглядає жодних альтернатив повноправному членству в Європейському Союзі.