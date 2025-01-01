У Києві знято головний прапор України: причина

Висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м

У столиці 2 січня вируватиме сильний вітер

У середу, 1 січня, в Києві через прогнозовану негоду було тимчасово знято головний прапор країни. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За прогнозом Українського гідрометцентру завтра, 2 січня, в столиці вируватиме сильний вітер, його пориви будуть сягати 15-20 м/с. У зв’язку зі складними погодними умовами, оголошено І рівень небезпечності.

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища фото: Укргідрометцентр

«Щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор зняли до покращення погодних умов», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.

Нагадаємо, у середу, 1 січня, в Україні буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості західних та місцями в Житомирській області пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, в Криму до 12°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

До слова, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну. Зокрема, ворог запустив 111 дронів ударних БпЛА типу «Шахед».

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.