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Іран спростовав заяви вціепрезидента США щодо доступу МАГАТЕ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран спростовав заяви вціепрезидента США щодо доступу МАГАТЕ
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, третій праворуч, та спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф, другий праворуч
фото: AP

В Ірані наголошують, що під час переговорів про ядерну тематику взагалі не говорили й жодних нових обіцянок Тегеран не давав

В Тегерані повідомили, що взаємодія з МАГАТЕ триватиме у межах чинних процедур. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Такою стала реакція на заяви американського керівництва про те, що іранська сторона погодилася повернути інспекторів ООН з ядерної безпеки. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підкреслив, що контакти з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) координуються виключно зобов'язаннями щодо гарантій, а також рішеннями місцевого парламенту та Вищої ради нацбезпеки.

Законодавство, ухвалене в країні минулого літа, хоч і обмежило перевірки, проте повністю їх не зупинило: візити на чинні ядерні об'єкти, зокрема на Бушерську АЕС, можливі в індивідуальному порядку. Це спростовує слова віцепрезидента США Джей Ді Венса, який після двосторонніх перемовин у Швейцарії назвав згоду Ірану на допуск інспекторів головним позитивним підсумком зустрічі.

В Ірані наголошують, що за 18 годин швейцарського діалогу ядерну тематику взагалі не порушували й жодних нових обіцянок Тегеран не давав. Будь-які майбутні інспекції постраждалих об'єктів чи рішення щодо уранових запасів визначатимуться окремим механізмом, який сторони мають розробити під час зафіксованого у двосторонньому меморандумі 60-денного переговорного процесу.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що за результатами переговорів зі Сполученими Штатами Тегеран домігся послаблення санкційного тиску та повернення частини заморожених за кордоном активів.

Санкції щодо експорту іранської нафти були скасовані, а частину активів, які перебували за кордоном, повернуто Ірану. «Для Ірану було розпочато масштабний план реконструкції та розвитку», – написав Арагчі у соцмережі X.

Переговори між представниками Ірану та США відбулися у Швейцарії 21 червня. Напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливість відновлення ударів по Ірану, що, як зазначають західні медіа, ускладнило переговорний процес.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його головними пріоритетами в переговорах з Іраном є встановлення структури діалогу, досягнення прогресу в ядерних питаннях і досягнення припинення вогню в Лівані. 

Теги: Іран США Джей Ді Венс МАГАТЕ

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