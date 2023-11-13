Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українців

Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом

Американський штат Вайомінг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам'яті про цю подію. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

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«Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид. Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною», – зазначила пані посол.

Маркарова також висловила подяку активній українській громаді у США за організацію пам’ятних просвітницьких заходів, що підвищують обізнаність громадськості про ці події. Одночасно вона запросила доєднатися до запалювання свічки пам’яті у Вашингтоні у суботу, 25 листопада, біля меморіалу жертвам Голодомору.

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Раніше повідомлялося, що три американські штати – Вашингтон, Меріленд і Аризона визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. За словами Маркарової, станом на сьогодні уже 31 американський штат видав відповідні прокламації про визнання Голодомору геноцидом.

До відома, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру.