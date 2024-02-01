Страйки паралізували роботу аеропортів у Німеччині

Рік тому в Німеччині вже проводилися страйки профспілок в аеропортах

Вимоги авіаційників: підвищення зарплати та вищі бонуси й надбавки для понад 25 тисяч працівників аеропортів

В 11 аеропортах Німеччини в четвер, 1 лютого, проходить попереджувальний страйк працівників авіаційної галузі. Про це повідомляє профспілка Ver.di, яка оголосила страйк.

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Страйк триватиме до опівночі в аеропортах Берліна-Бранденбурга, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Дрездена, Ерфурта, Дюссельдорфа, Кельна-Бонна, Лейпцига, Франкфурта-на-Майні та Штутгарта. Там не вийшли на роботу працівники сектору авіаційної безпеки.

У результаті, за даними асоціації аеропортів ADV, більш як 1100 рейсів, очевидно, будуть скасовані або затримані. Це зіпсує плани майже 200 тисяч пасажирів.

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Профспілка проводить колективні переговори з Федеральною асоціацією компаній з авіаційної безпеки (а не безпосередньо з аеропортами) від імені працівників авіації – для наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa, працівників авіаційної безпеки та працівників підприємства Mitteldeutsche Flughafen AG.

Вимоги: підвищення зарплати та вищі бонуси й надбавки для понад 25 тисяч працівників аеропортів. Перші три раунди переговорів, які розпочались 13 грудня, завершилися безрезультатно. Наступний раунд переговорів запланований на 6 і 7 лютого.

Нагадаємо, залізничники оголосили найдовший страйк за всю історію Німеччини.

Профспілка машиністів вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії у розмірі 3000 євро.

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Раніше у Фінляндії розпочався масштабний страйк проти рішень влади.

Фінські профспілки, які організовують страйк, виступають проти урядових реформ. В опублікованій у червні програмі 77-го кабміну Фінляндії до 2027 року зазначено пункти з реформи ринку праці, серед яких пенсійна реформа, виплати за лікарняним листом, безробіття, страхових внесків, спрощення звільнень, заборона страйків та низка інших.