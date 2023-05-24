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Рекордний рік. Як сім’я соратника Путіна збагатилася на війні в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рекордний рік. Як сім’я соратника Путіна збагатилася на війні в Україні
Прибуток компаній, які належать родичам підсанкційного олігарха Сергія Чемезова, збільшився у декілька разів за час війни проти України
фото з відкритих джерел

За 2022 рік родичі Сергія Чемезова заробили майже 1,4 млрд рублів

Рік повномасштабної війни в Україні став рекордним для родини Сергія Чемезова – голови «Ростеху», чиї ракети бомбардують Україну, та близького соратника диктатора Путіна. Журналісти російського проекту «Можемо пояснити» з’ясували, що сини Чемезова заробляють мільйони на ресторанах та пансіонатах.

«Мир у всьому світі» – таку фразу у своїх соціальних мережах за місяць після початку повномасштабного вторгення запостив молодший син голови «Ростеху». Але незабаром з'ясувалося, що Сергій Чемезов-молодший не виступав проти вторгнення. Насправді ж то був піар його одягу. Бренд 21-річного Чемезова поки що не користується популярністю (його компанія закінчила воєнний рік зі збитком у 3 млн рублів).

Пост-піар Сергія Чемезова-молодшого
Пост-піар Сергія Чемезова-молодшого

А ось решта родичів голови «Ростеху» успішніша – їхні фірми заробили в 2022 році майже 1,4 млрд рублів. Про це видання дізналося з їхньої фінансової звітності.

Найбільший прибуток у військовий рік показала фірма старшого сина Чемезова Станіслава. ТОВ «Фінансові інвестиції» заробило у 2022 році понад 1,2 млрд рублів, хоча роком раніше компанія була збитковою. Основним активом компанії є пансіонат «Примор'я» у Геленджику. Партнерами Чемезова з цього бізнесу є сім'я голови Мінпромторгу Росії Дениса Мантурова. А на території пансіонату навіть встановлено пам'ятник тестю чиновника Євгену Киселю, який є почесним громадянином Геленджика. Також Станіслав Чемезов володіє кількома будівельними та науковими компаніями.

Військовий рік став успішним і для середнього сина Чемезова – Олександра. Він заробляє на ресторанному бізнесі. Його компанія «Зуу менеджмент» минулого року отримала прибуток у 5 млн рублів.

Дружина Чемезова заробила мільйони в компанії, яка постачає продукти охороні Путіна. У військовий рік Катерина Ігнатова стала співзасновником ТОВ «Комплексні постачання», після чого її прибуток зріс у 150 разів (до 270 млн рублів). Ігнатова є однією з найбагатших жінок Росії. Її фірма «Кате» займалася розробкою автоматичної коробки для «АвтоВАЗу». На проект витратили сотні мільйонів рублів із бюджету, а виробництво запчастин так і не було створено.

Нагадаємо, що СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні. Підсанкційні російські олігархи Сергій Чемезов та Михайло Шелков намагалися уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні. 

До слова, Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні.

Теги: росія олігархи

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