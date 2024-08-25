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ЗМІ: Російські чиновники отримали наказ видалити всі дані з Telegram

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗМІ: Російські чиновники отримали наказ видалити всі дані з Telegram
Російські силовики і держслужбовці терміново видаляють повідомлення в Telegram
фото з відкритих джерел

Французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram

Після недавнього арешту засновника Telegram Павла Дурова у Франції, російські силовики та держслужбовці отримали негласні вказівки терміново «зачистити» свої акаунти в месенджері. ЗМІ повідомляють про масову паніку серед чиновників, які поспіхом видаляють службові листування та будь-які сліди своєї активності в Telegram. Про це пише видання Moscow Times з посиланням на прокремлівський канал Baza.

Цей крок, ймовірно, пов'язаний з побоюваннями, що французькі спецслужби можуть отримати доступ до зашифрованих повідомлень у Telegram, що може призвести до витоку конфіденційної інформації та компрометації російських посадовців.

Деякі російські чиновники в розмові з виданням заявили, що поки що не отримували таких вказівок, проте чекають на них уже на початку наступного тижня.

Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.

Також, арешт Дурова: ЗМІ дізналися нові подробиці. 

Крім цього, арешт засновника Telegram у Парижі. Хто такий Павло Дуров і в чому його звинувачують.

Теги: Павло Дуров Telegram арешт путінський режим

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