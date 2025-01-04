США задовго до великої війни почали передавати Україні зброю – Блінкен

Україна отримала 2021 року переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та протитанкові ракетні комплекси Javelin

Сполучені Штати у 2021 році передавали багато зброї для того, щоб Україні було чим захиститися. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен в інтервʼю New York Times.

«Ми переконалися, що задовго до російської агресії, починаючи з вересня, а потім знову в грудні, ми тихо передали в Україну багато зброї, щоб переконатися, що в них під рукою є те, що їм потрібно для захисту», – заявив він.

Він уточнив, що йдеться про переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та протитанкові ракетні комплекси Javelin, які відіграли «важливу роль» у перешкоджанні Росії взяти Київ на початку повномасштабного вторгнення.

Як наголосив політик, важливо розуміти, що «в різні моменти часу люди зосереджуються на тій чи тій системі зброї». Наприклад, він згадав танки Abrams та винищувачі F-16.

«Щоразу нам доводилося дивитися не тільки на те, чи варто давати це українцям, але й на те, чи знають вони, як цим користуватися? Чи можуть вони це підтримувати? Це частина узгодженого плану?» – зазначив він.

За словами Блінкена, усе це вплинуло на рішення, які ухвалювала адміністрація Джо Байдена щодо передачі озброєння.

Раніше Блінкен розповів, хто утримав Путіна від ядерного удару по Україні.

Нагадаємо, адміністрація президента Джо Байдена не розглядає повернення Україні ядерної зброї, але «зробить все, що в її силах», щоб зміцнити позицію України на полі бою та за столом переговорів. Про це заявляв радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Також повідомлялося, що США не планують оснащувати Україну ядерною зброєю.