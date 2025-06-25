Палата представників США заблокувала пропозицію оголосити Трампу імпічмент

128 демократів приєдналися до всіх 216 республіканців, щоб відхилити цю постанову.

Палата представників США проголосувала двопартійною лінією за скасування спроби оголосити імпічмент президенту Дональду Трампу у зв'язку з ударами по Ірану. Як інформує «Главком», про це повідомляє Fox News.

24 червня конгресмен-демократ з Техасу Ел Грін оголосив про намір ініціювати імпічмент президентові США, звинувативши Дональда Трампа в тому, що він не повідомив Конгрес або не отримав дозволу від нього, перш ніж США завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах.

Резолюція про імпічмент, запропонована представником Елом Гріном, була внесена на розгляд з результатом 344 голосів «за» та 79 «проти», при цьому 128 демократів приєдналися до всіх 216 республіканців, щоб відхилити цю постанову.

У резолюції стверджується, що Трамп «зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принцип поділу влади, і перетворює американську демократію на авторитаризм, неконституційно узурпуючи повноваження Конгресу оголошувати війну».

У квітні член Палати представників США демократ Ел Грін оголосив про плани протягом наступних 30 днів внести подання про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Вже згодом до Палати представників було внесено пропозицію імпічменту президента США Дональда Трампа.

«Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», – написав конгресмен.

Нагадаємо, під час виступу президента США Дональда Трампа у Капітолії конгресмена Ела Гріна, який у 2017 році закликав до імпічменту Трампа, вивели із зали за недотримання порядку.

Під час промови Трампа перед Конгресом США Грін підвівся і почав перебивати виступ вигуками. Після цього представники Республіканської партії почали скандувати на підтримку президента. Спікер Палати представників Майк Джонсон наказав охороні вивести Гріна із залу.

Згодом Грін сказав журналістам, що він виступає проти можливого скорочення програм, таких як Social Security та Medicare. Та додав, що працює над імпічментом Трампу.