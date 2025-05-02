На частині Донеччини змінено комендантську годину: що сталось

Частина громад Донецької області перейде на 20-годинну комендатську

Деякі населені пункти на Донеччині перейдуть на нові графіки комендантської години. Деталі розпорядження повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає «Главком».

Нові графіки запроваджують для громад, які віддалені від лінії фронту.

З 21:00 до 05:00 комендантська година діятиме для частини Донеччини, яка більш ніж на 10 км віддалена від фронту.

Ті території Донецької області, що ближче розташовані до фронту, тобто менше ніж 10 км, матимуть обмеження з 15:00 до 11:00.

Філашкін навів повний список населених пунктів.

Загалом зазначену комендантську годину вводитимуть для деяких населених пунктів:

Бахмутського району (Соледарська, Сіверська, Торецька, Званівська територіальні громади);

Волноваського (Великоновосілківська, Комарська територіальні громади);

Краматорського (Лиманська, Миколаївська, Костянтинівська, Іллінівська територіальні громади);

Покровського (Покровська, Гродівська, Удачненська та Мирноградська територіальні громади).

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні запроваджено обмеження пересування громадян транспортними засобами під час комендантської години.

При цьому в деяких містах, зокрема Закарпатті, де взагалі не діють обмеження, цілком легально працюють сервіси таксі.

До слова, у Києві почався перегляд порядку використання перепусток на пересування в комендантську годину. Однак скасовувати обмеження не планується, адже є певні завдання, які можна виконувати виключно вночі без сторонніх свідків.