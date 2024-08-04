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В окупованому Луганську прогриміли вибухи: повідомляється про «прильоти»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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В окупованому Луганську прогриміли вибухи: повідомляється про «прильоти»
Над Луганськом здіймається дим після вибухів
фото з відкритих джерел

Попередньо, деякі з «прильотів» були в район училища штурманів.

У неділю 4 серпня в тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Фото і відео публікують місцеві телеграм-канали.

Тамтешні жителі повідомляють, що вибухів було близько 10 штук. За непідтвердженою інформацією, деякі з «прильотів» були в район училища штурманів.

Нагадаємо, що перед тим у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів. 

До слова, окупанти стягнули додаткові сили Росгвардії на тимчасово окупований схід України. Будуть шукати дезертирів.

Раніше повідомлялося, що у Вовчанську росіяни використовують найманців із Єгипту. 

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Теги: Луганськ вибух окуповані території війна

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