В окупованому Луганську прогриміли вибухи: повідомляється про «прильоти»
Попередньо, деякі з «прильотів» були в район училища штурманів.
У неділю 4 серпня в тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Фото і відео публікують місцеві телеграм-канали.
Тамтешні жителі повідомляють, що вибухів було близько 10 штук. За непідтвердженою інформацією, деякі з «прильотів» були в район училища штурманів.
У тимчасово окупованому Луганську "бавовна", повідомляють місцеві пабліки pic.twitter.com/tOtppozk2J— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 4, 2024
Нагадаємо, що перед тим у тимчасово окупованому Маріуполі сталася масштабна пожежа в районі нової військової бази російських окупантів.
До слова, окупанти стягнули додаткові сили Росгвардії на тимчасово окупований схід України. Будуть шукати дезертирів.
Раніше повідомлялося, що у Вовчанську росіяни використовують найманців із Єгипту.
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