Генасамблея ООН: грузинська делегація не аплодувала словам Байдена про підтримку України

Іраклі Кобахідзе під час виступу на Генасамблеї ООН

Грузинська делегація вирішила утриматися від оплесків на моменті, де американський лідер заявив про підтримку України

Грузинська делегація очолювана прем'єр-міністром Іраклі Кобахідзе під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй не аплодувала словам президента США Джо Байдена про необхідність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні. На це звернуло увагу «Эхо Кавказа».

Байден виступив з останньою промовою на Генасамблеї ООН перед завершенням його каденції. Зокрема, він сказав про необхідність допомоги для України.

«Ми не можемо стомлюватися, ми не можемо відводити очі й ми не відмовимося від нашої підтримки України, доки Україна не переможе й не досягне тривалого миру», – заявив Байден.

Натомість поки інші представники країн аплодували на ці слова, грузинська делегація вирішила утриматися від оплесків.

«Ми не відмовимося від підтримки України, доки Україна не переможе» — грузинська делегація на чолі з прем'єром Кобахідзе не аплодувала словами Байдена про перемогу України 🤔 pic.twitter.com/sPOtv5O6ra — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 25, 2024

Варто зазначити, посольство Сполучених Штатів Америки в Грузії підтвердило відмову адміністрації президента США Джо Байдена від зустрічей із грузинською делегацією. Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спочатку був у списку запрошених, однак потім його було звідки викреслено.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир».

Під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.