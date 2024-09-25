Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генасамблея ООН: грузинська делегація не аплодувала словам Байдена про підтримку України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генасамблея ООН: грузинська делегація не аплодувала словам Байдена про підтримку України
Іраклі Кобахідзе під час виступу на Генасамблеї ООН
фото з відкритих джерел

Грузинська делегація вирішила утриматися від оплесків на моменті, де американський лідер заявив про підтримку України

Грузинська делегація очолювана прем'єр-міністром Іраклі Кобахідзе під час сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй не аплодувала словам президента США Джо Байдена про необхідність підтримувати Україну, доки вона не переможе у війні. На це звернуло увагу «Эхо Кавказа».

Байден виступив з останньою промовою на Генасамблеї ООН перед завершенням його каденції. Зокрема, він сказав про необхідність допомоги для України. 

«Ми не можемо стомлюватися, ми не можемо відводити очі й ми не відмовимося від нашої підтримки України, доки Україна не переможе й не досягне тривалого миру», – заявив Байден.

Натомість поки інші представники країн аплодували на ці слова, грузинська делегація вирішила утриматися від оплесків.

Варто зазначити, посольство Сполучених Штатів Америки в Грузії підтвердило відмову адміністрації президента США Джо Байдена від зустрічей із грузинською делегацією. Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спочатку був у списку запрошених, однак потім його було звідки викреслено.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир».

Під час свого візиту до Сполучених Штатів президент України Володимир Зеленський провів ряд зустрічей. Главі держави вдалось домовитись про тісну співпрацю із лідерами світових держав.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський за два дні двічі зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Переговори відбудуться цього тижня.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.

Читайте також:

Теги: Грузія прем’єр-міністр Джозеф Байден США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив що не може змусити Байдена підтримувати мирний план для України
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
22 вересня, 15:50
До виборів президента США залишилось 45 днів
Що зараз турбує американців. Підсумки новин за тиждень
20 вересня, 19:23
Зеленський говоритиме про підтримку України з боку Сполучених Штатів у війні
Зеленський їде до США: зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом
19 вересня, 20:08
Виконуючий обов'язки спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря США Річард Вермой прибув із візитом до Києва
До Києва прибув заступник держсекретаря США
6 вересня, 15:44
Держдеп відреагував на заяву Кулеби про відставку
Держдеп відреагував на заяву Кулеби про відставку
5 вересня, 11:01
США можуть зірвати передачу іранських балістичних ракет до Росії
Путін хоче іранські ракети для енергетичної війни. Чи буде відповідь США?
4 вересня, 09:55
Трамп під час мітингу у Пенсильванії зробив неоднозначну заяву
Трамп зробив неоднозначну заяву про відносини з Росією
31 серпня, 17:24
Сектор Гази отримає новий пірс від США
США облаштують новий пірс для доставки допомоги Сектору Гази
29 серпня, 02:20
У акті є чотири пункти звинувачення, пов'язані зі спробами Трампа незаконно вплинути на результати виборів
Трамп отримав нове обвинувачення у справі про втручання у вибори
28 серпня, 03:27

Політика

Путін знову взявся погрожувати ядерною зброєю
Путін знову взявся погрожувати ядерною зброєю
Генасамблея ООН: грузинська делегація не аплодувала словам Байдена про підтримку України
Генасамблея ООН: грузинська делегація не аплодувала словам Байдена про підтримку України
Китай вперше за понад 40 років провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Китай вперше за понад 40 років провів запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Слова, як кулеметна черга. Потужний виступ Девіда Леммі на Раді Безпеки ООН
Слова, як кулеметна черга. Потужний виступ Девіда Леммі на Раді Безпеки ООН
«НАТО не хоче, щоб Україна була членом Альянсу». Ердоган зробив несподівану заяву
«НАТО не хоче, щоб Україна була членом Альянсу». Ердоган зробив несподівану заяву
США скасували запрошення прем’єра Грузії на зустріч із Байденом: названо причину
США скасували запрошення прем’єра Грузії на зустріч із Байденом: названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
22K
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту
19K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
18K
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
15K
П'ять обласних центрів. Нардепка повідомила про плани росіян на найближчі місяці

Новини

Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик
Сьогодні, 15:04
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua