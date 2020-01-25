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    У світі

    У Китаї вперше від коронавіруса помер лікар

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    У Китаї вперше від коронавіруса помер лікар

    Лікар помер у суботу, 25 січня

    У Китаї вперше від коронавіруса помер лікар однієї з лікарень. Про це в суботу, 25 січня, повідомляє видання Paper.

    Як повідомляє видання, 62-річний лікар Лян Удун працював отоларингологом в лікарні «Сіньхуа» в місті Ухань. Симптоми зараження коронавірусів у медика з’явилися 16 січня. У суботу, 25 січня, лікар помер.

    За останніми даними, коронавірусів 2019 nCoV заразилися 876 осіб, загинув 41 пацієнт.

    Більшість заражених знаходяться в Китаї, однак кілька хворих виявили за межами країни: в Японії, Південній Кореї, Таїланді, США.

    Раніше, 24 січня, повідомлялося, що спалах пневмонії, викликана новим китайським коронавірусів, призведе до спаду споживчих витрат в Китаї.

    Як відомо, коронавірус дістався Європи: підтверджено два випадки зараження у Франції. Також Непал повідомив про перший випадок зараження на коронавірус.

    Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус. 

    Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку. До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

    Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.

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    Китай лікар епідемія
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